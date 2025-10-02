◇MLB パドレス3-0カブス（日本時間2日、リグリー・フィールド）

カブスとワイルドカードシリーズを戦うパドレスは1勝1敗となり、日本時間3日に迎える3戦目でダルビッシュ有投手が先発します。

負けられない一戦を翌日に控え、この日の試合前に会見したダルビッシュ投手は「お世話になった球団、ほんと思い出深い場所なので、またプレーオフで投げられることを楽しみにしています」といつも通り古巣カブスへの感謝の思いを口にしました。

勝てばブリュワーズとの地区シリーズへ、負ければ今季終了。「明日勝つことにみんなで集中するということ以外はない」と決意を語りました。

今オフのパドレスの未来をどう見ているかを聞かれると、「そんな未来のことよりも明日のことしか考えられない」と答え、翌日の試合への集中を示しました。

翌日へ向けては、「特に自分の場合はシーズン中も球数が少なかったので。プレーオフもそんなに、100球とかはないというのは分かっているので。ほんとに初球から全力でいけるようにというのは考えています」と意気込みました。

今季は右肘の炎症でシーズン序盤はリハビリに費やしていたダルビッシュ投手。7月にメジャー復帰すると、15試合に先発し、5勝5敗、防御率5.38を記録していました。