「POP UP PARADE 戦場ヶ原ひたぎ」など上海ワンフェスでグッドスマイルカンパニー新作フィギュア情報が公開
【グッドスマイルカンパニー 上海ワンフェス新作情報】 10月2日 公開
POP UP PARADE 戦場ヶ原ひたぎ L size
グッドスマイルカンパニーは、10月2日と3日に開催中のワンダーフェスティバル2025上海での新作情報を公開した。
今回公開した製品は「POP UP PARADE 戦場ヶ原ひたぎ L size」、「POP UP PARADE 涼宮ハルヒ L size」など。「Mini Memory うさみちゃん／クマ吉くん」は彩色原型が初公開、「figma イリヤスフィール・フォン・アインツベルン」は初展示としている。
POP UP PARADE 涼宮ハルヒ L size
フォーミダブル（μ兵装）
白 セーラー風水着Ver.
Mini Memory クマ吉くん
Mini Memory うさみちゃん
八奈見杏菜 水着Ver.
figma イリヤスフィール・フォン・アインツベルン
