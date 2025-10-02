【グッドスマイルカンパニー 上海ワンフェス新作情報】 10月2日 公開

POP UP PARADE 戦場ヶ原ひたぎ L size

　グッドスマイルカンパニーは、10月2日と3日に開催中のワンダーフェスティバル2025上海での新作情報を公開した。

　今回公開した製品は「POP UP PARADE 戦場ヶ原ひたぎ L size」、「POP UP PARADE 涼宮ハルヒ L size」など。「Mini Memory うさみちゃん／クマ吉くん」は彩色原型が初公開、「figma イリヤスフィール・フォン・アインツベルン」は初展示としている。

POP UP PARADE 涼宮ハルヒ L size

フォーミダブル（μ兵装）

白 セーラー風水着Ver.

Mini Memory クマ吉くん

Mini Memory うさみちゃん

八奈見杏菜 水着Ver.

figma イリヤスフィール・フォン・アインツベルン

