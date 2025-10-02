「涙が止まらん」寝かしつけ後、パパが号泣した理由に26万いいね「もうずっと幸せでいてくれｗ」【ママリ】

「子供ってすげぇな」パパの号泣理由に26万いいね

ご紹介するのは、りさ(@masanori4568)さんのご主人に起きた泣けるエピソードです。育児や仕事をしていると、日々目まぐるしく過ぎていってしまいますが、そんなときでもふとした瞬間に見える子どもからの感謝の気持ちや言葉にはグッときてしまいますよね。





お仕事で疲れて帰ってきたご主人さん。息子さんは先に寝ていたそうなのですが、大好きなお父さんが帰宅したことに気づき、起きてしまったそう。その後がなんとも泣ける展開になったのです。

旦那がボロボロ泣きながらリビングに降りてきたから何かと思ったら、息子を寝かしつけてたら息子に「パパありがと」って言われて涙が止まらんくなったらしい。まだ泣きながら飯食ってる



「子供産んで良かった…オレは産んでないけど」「3歳の頃に寝かしつけてた記憶が走馬灯のように蘇ってきて涙が止まらん」「小学4年生でこんなこと言ってくれる奴そんなに居ない」「子供ってすげぇな」って言いながらまだ泣いてる



可愛いと思って普段から関わってなかったらそれだけで泣けないから旦那もすげぇと思うわ。



今さっき北陸から泊まり仕事終わって帰ってきて、飯食って風呂入ってすぐ寝たいだろうに…息子が帰ってきた旦那に気付いて起きちゃったからそのまま添い寝で寝かしつけするとか「だる～！」ってなりそうなもんなのに感謝の言葉一つで涙流すほど喜べるのすげぇよ



細かい部分が気になっちゃうだろうから補足。

寂しがり屋で怖がりな息子は可能なら大人と寝たいが1人寝練習中→寝かけていたのに帰宅音で起こしてしまったので寝かしつけ→早く寝て欲しいから昔のように背中をトントンしてみた→「パパ（背中トントンしてくれて）ありがとう」→(´；ω；`)ﾌﾞﾜｯ

背中トントンして寝かしつけしてくれたお父さんに対して「ありがとう」の言葉がすぐに出るというのは、日ごろの親子の関わりが良好な証拠だと思いました。そして、そんな心優しい、かわいらしい息子くんの気持ちがお父さんの心にグッときて、パパ号泣…という結果に。



また、一人で寝るのは怖いので、まだまだお母さんやお父さんと一緒に寝たいけど、頑張って一人で寝られるように練習中という点も、泣けてきます。この投稿には「こっちまで泣ける…」「もうずっと幸せでいてくれwww」といったリプライがついていました。



仕事で疲れていても、愛する息子の寝かしつけはお父さんにとっても癒やしの時間になったことでしょう。心がホカホカとするすてきな投稿でした。

え！バレないの？衝撃の保育参観スタイルに5万いいね

ご紹介するのは子育て 🙌 ソフィア☺︎1y +19w(@kosodate_yeah)さんが投稿したある写真。保育園に通うわが子の様子を見ることができる、保育参観。普段はどんな風に園で過ごしているのか、気になりますよね。だけど、子どもたちはパパママのことが大好き。もし、様子を見にきていると分かれば、うれしくて大騒ぎです。いかに気がつかれないようにするかがポイントなのですが…？

©kosodate_yeah

今日公園で保育参観あるんだけどwww

保護者これで参加なのｼﾝﾄﾞｲwwwwww

他の人からみたら、不審者だと間違えられそうな風貌に思わず笑ってしまいますね。こんなことをして意味があるのか…？疑問に思う人がいるかもしれませんが、案外バレないようです。これで普段通りの様子が見えるなら！と思ってやるしかないですよね。



この投稿に「隠し方が斬新」「これでバレないのかな」などのリプライが寄せられました。保育園のおもしろい工夫も感じられて、毎年の参観がますます楽しみになりそうですね。

1歳児のかんしゃく「きー！」やめさせたかった母、代案を伝え続けた結果に6万いいね

ご紹介するのはえみ🍒1y11m☺︎🎀(@emiiii0320)さんが投稿したあるエピソードです。きゃー！という、赤ちゃんの興奮した歓声を聞いたことはありますか？元気な証拠でいいのですが、耳に響いたり、周りの人の目を気にしてしまったりして、できれば控え目に…と思うときがあるかもしれません。



投稿者のえみ🍒1y11m☺︎🎀さん。わが子が高音の歓声を発するようになり、困っていたと言いますが…？

最近きー！！って高音で叫ぶことが増えて困ってたんだけど、その度に「きー！」じゃなくて「にゃん」だよーって伝えてたら、テンション上がると「にゃん🤍にゃん🤍」って言う可愛い生き物が爆誕した🤦助かる

感情の高ぶりをコントロールするのは難しいですが、言い方を変えることなら、可能かもしれません。



この投稿に「余裕のある育児！」「真似っこします！」などのリプライが寄せられました。せっかく喜びや感動を伝えてくれたのに、イライラしたり耳を塞ぎたくなったりするのは、なんだか切ないですよね。育児がもっと楽しくなるヒントが詰まった投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）