9月30日の「斎藤佑樹の気になる！」は、「新米」です。能登半島地震や奥能登豪雨で、被災しながらも収穫の時を迎えた能登の農家に、斎藤佑樹キャスターがコメ作りへの思いを取材しました。

■「一緒に植えた」田んぼ 黄金の稲穂が実る

石川県輪島市の「白米千枚田」。実りの秋。大小様々な田んぼには、黄金色の稲穂のじゅうたんが広がります。ここで斎藤佑樹キャスターが再会したのは…。

斎藤キャスター

「お久しぶりです」

白尾さん

「おかえりなさい」

田んぼの管理をする、白米千枚田愛耕会の白尾友一さん。

白尾さん

「ここで春、一緒に田植えをした」

■2度の被災や日照りを乗り越え収穫へ

2025年5月。「夢中になりますね」と、千枚田で田植えをしていた斎藤キャスター。地震と豪雨、2度の被災で田植えができたのは、1004枚の田んぼのうち250枚ほどでした。

斎藤キャスター

「今年暑かった。その影響はどうでしたか？」

白尾さん

「多少はありました。これ以上雨が降らないと枯れちゃう、というくらい日照り続き。本当にここまでこられたんだなと」

収穫が進む中、見せてくれたのは…。

斎藤キャスター

「きれい！」

白尾さん

「斎藤さんが田植えした稲です」

斎藤キャスター

「どこかにあるんですね」

稲の水分を抜く天日干しが行われていました。

田んぼでは、まだ稲刈りの作業が残っているということで、「こちらの田んぼを刈っていただこうかなと思っています」という白尾さん。斎藤キャスターはさっそくお手伝い。

■ぬかるんだ田んぼの稲を“手作業”で刈る

入り組んだ田んぼで機械が使えないため、人の手で刈っていきます。苦戦したのは、前日の雨でぬかるんだ田んぼ。

「何でそんなに歩けるんですか？ 埋まって全然歩けない」という斎藤キャスターに、白尾さんは「ここでコケないでね」となごやかな様子で作業を進めます。「大変な作業」と話す斎藤キャスターの稲刈りの腕前は…。

白尾さん

「のみ込みが早いですね」

斎藤キャスター

「本当ですか」

白尾さん

「3日もすればバッチリ」

斎藤キャスター

「働けますか」

白尾さん

「働けます」

■道の駅が曜日限定で再開 新米販売へ

この新米が並ぶ予定なのが、千枚田の隣にある道の駅「千枚田ポケットパーク」。地震からおよそ1年半たった今年の夏、曜日限定で再開したばかりです。おみやげコーナーや、地元の食材を使ったおにぎりなどが味わえる飲食店も。

斎藤キャスター

「どちらから来た？」

観光客

「神戸から。地震の前と後で来て。ここで食べられるので良かった」

観光客が徐々に戻ってきています。

■千枚田復旧へ 「1枚1枚丁寧に修復して…」

被害を受けた田んぼの復旧作業は…。

白尾さん

「まだまだこれから。1枚1枚丁寧に修復して作付けできるように頑張っていきたい」

斎藤キャスター

「全部復活して、千枚田が皆さんにとって思い出に残る場所になるといいですよね」

白尾さん

「そうあってほしい」

■「災害後はもう辞めようか」考えたコメ農家も

能登で代々コメ作りをしてきた農家からも、新米収穫の知らせが…。

「塩むすびにすると、めっちゃうまい」と話す、能登のコメ農家・川原（かわら）伸章さん。地震と豪雨で田んぼが埋まるなど大きな被害を受け、去年の収穫は被災前のわずか15％ほどでした。

川原さん

「豪雨災害の後は、両親ともう辞めようかと考えた」

それでも春に訪ねた時には、支えてくれたボランティアの後押しで奮起し、コメ作りをはじめていました。

■新米「比較的いい状態」 収穫できる喜び

それから4か月。

斎藤キャスター

「一面、黄金色になって。こんなにキレイに育つんですね」

新米の収穫、まっただ中の川原さんの元を訪ねた斎藤キャスターが、「今年の出来はどんな感じですか？」と聞くと、「比較的いい状態」だという川原さん。

広大な田んぼは、機械で一気に稲刈り。初めて乗る稲刈り機のレクチャーを受けてから、操縦させてもらいました。

収穫後、籾殻に包まれた状態のコメがすぐに出てきます。

斎藤キャスター

「ちょっとコメの香りがする」

「全開で作業できるわけじゃないけど、稲刈りができて、とれているのが本当に喜び」という川原さん。今年は被災前の70％ほどの収穫を見込んでいるといいます。

■ボランティアらの支援で稲刈りまでこぎ着けた

斎藤キャスター

「稲刈りの間までに苦労されたこと、今年はどんなことが？」

川原さん

「苦労というか、助けていただいたことの方が多い。何回もボランティアに草刈りしてもらっている。外からの力があったから、稲刈りまでこぎ着けている」

たくさんの人の思いが詰まった新米。特別に「能登ひかり」のおにぎりを用意してくれました。

斎藤キャスター

「いただきます。弾力が本当にいい。コメの香りがふわっと鼻を抜ける」

「おいしい」とおにぎりを食べる斎藤キャスターを見て、川原さんは「こう言ってもらうために僕はコメを育てている」とにこやかな表情で話す。

川原さん

「生まれ育った地域で、すごくいい場所だと自分で実感しているので、何もせずに廃れていくっていうことだけは避けたい。もっと奮起しなきゃと思えるようになった」

今回の取材で、白尾さんと川原さんの「晴れやかな表情」が気になったという、斎藤キャスター。

斎藤キャスター

「田植えのときは、どうにか前に進まなきゃという苦労や葛藤を感じましたが、稲刈りのときは、しっかりコメが実ったことで、生き生きとした明るさが2人にはありました。まだまだ完全復活まで道のりは長いと思いますが、この実りは、白尾さんや川原さん、ボランティアのみなさん、そしてコメをいただく僕たちにも希望を届けてくれると感じました」

（9月30日放送「news every.」より）