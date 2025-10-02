Snow Man阿部亮平、QuizKnock10周年記念発表会にサプライズ登場＆祝福「大好きなコンテンツ」
9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が2日、都内で行われた『QuizKnock10周年プロジェクト』PRイベントにゲストとしてサプライズ登壇した。ファンも集まった会場に、その場で行った投票企画の結果を持った阿部が現れると大歓声が巻き起こった。
【写真】横顔がきれい！爽やかな笑顔をみせる阿部亮平
QuizKnockは、伊沢拓司率いる知的エンタメ集団でふくらP、河村拓哉、須貝駿貴、山本祥彰、鶴崎修功、東問、東言らが参加。2016年にウェブメディアとして始動し、YouTubeチャンネルは登録者250万人（10月現在）を突破している。
まず、QuizKnockが大好きだという阿部からのVTRが流れると「勉強にもなるし楽しめる神コンテンツ」と力説。その後、会場に駆けつけ「QuizKnock大好きアイドル」を自称し、「まずは9周年おめでとうございます。僕も大好きなコンテンツですし、これからも見ている人たちの知識の扉をノックしつづけてほしい」と祝福した。
また、「自分といたしましては、須貝さんに会えた」と向き合ってポーズ。メンバーとはクイズ番組でも共演することが多かったが「唯一直接会えていなかった」そうで、須貝も「いつも拝見しております」と喜ぶ。Snow Manの「カリスマックス」の機敏なダンスをノリノリで披露し、笑いを誘った。
10周年プロジェクトでは、「感謝と挑戦」をキーワードに来年迎える10周年を前にきょうから1年にわたってさまざまな施策が登場。今月はYouTubeチャンネルでもう一度みたいあの動画を決める「リバイバル企画総選挙」と、カラオケまねきねことのコラボレーション企画を実施。
2026年にはQuizKnock10周年記念展を仙台、渋谷、名古屋、西宮、福岡で開催。さらに北海道、愛知、福岡ではリアルイベントも行い、来年10月には東京で大規模イベントも予定。約7年ぶりのファンブックや、QuizKnock検定などこのほかにも大型企画が続々と登場予定となっている。
