草刈正雄、73歳バースデー記念で“妻”の肩抱くオフ2ショット「おめでとうございます」「スペシャルプレゼントなんてかわいい」 夫婦役・阿川佐和子からのお手製誕プレに笑顔
フジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（10月9日スタート／毎週木曜 後10：00※初回15分拡大）の公式SNSが2日までに更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真・動画】妻役・阿川佐和子の肩を抱き、笑顔の草刈正雄／阿川から贈られた“お手製”の誕生日プレゼント
本作は、『最後から二番目の恋』シリーズ、連続テレビ小説『ちゅらさん』『ひよっこ』などで知られる脚本家・岡田惠和による完全オリジナルストーリー。
2人の子を持つ主人公・小倉渉（北村有起哉）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、3階建てのレトロマンション「たそがれステイツ」に住む3家族の住人たちの人生模様を、ユーモラスかつ温かく届けるホームコメディーだ。
放送に先駆け、SNSではドラマの本編写真やキャスト陣のオフショットがたびたび紹介され、ドラマファンの期待感を高めている。
9月29日の投稿では、撮影現場で永島慎一役・草刈正雄の73歳の誕生日を祝ったことを伝え、笑顔あふれる動画をアップ。妻・永島さとこ役の阿川佐和子からスタッフ陣からのプレゼントと、阿川が個人的に用意したというプレゼントが手渡される様子を紹介した。
阿川からの“スペシャルプレゼント”の中身は、自ら描いたイラストの刺しゅうが入ったピンクとグレーのセーター。このためだけに作成したもののようで「男の人って恥ずかしいじゃない？」「ここのほうが目立たなくていいかなと思って」（阿川）と、刺しゅうは胸ではなく、腕の部分に入れるなどの配慮がされている。
一緒に添えた写真では、プレゼントを手にした草刈が阿川の肩を抱き、寄り添いあった記念2ショットを披露し、撮影が楽しく進んでいることを伝えている。
コメント欄には「正雄さんお誕生日おめでとうございます 素敵な1年に成ります様に」「阿川佐和子さん（妻・さとこ役）からのスペシャルプレゼント なんてかわいい」などの声が寄せられている。
