大手芸能事務所「研音」は2日、俳優の唐沢寿明（62）と山口智子（60）が退所することを2日、公式サイトで正式発表した。

同事務所は「平素より唐沢寿明・山口智子を応援していただきありがとうございます。この度、唐沢寿明・山口智子は2025年12月31日をもちまして研音グループを離れ、新たなスタートをきることになりました」と報告。唐沢と山口も連名でコメントを発表した。

2人のコメント全文は以下の通り。

皆さまへご報告

いつも皆さまには、温かい応援とご支援をいただき、心から感謝申し上げます。唐沢寿明、山口智子より、皆さまにご報告させていただきます。

この道で長い年月お世話になりました「株式会社 研音」を、本年12月末日を以て卒業し、2026年1月から唐沢寿明と山口智子による「TEAM KARASAWA」を発足し、新たな活動を開始いたします。

芸能の道に飛び込んだ頃より、常に新たな学びの場を模索し、共に歩んでくださった研音チームも、この度の私たちの新たなチャレンジの背中を押してくださいました。

おかげさまで私たちも「還暦」を迎えさせていただき、今まで私たちを育ててくださった多くの皆さまや、様々な出会いのご縁に、あらためて感謝の念が芽生えました。この大切な節目を機に、次なる人生の章に今まで以上に力を注ぎ、人生一巡りして再び「生まれ直す」新たな挑戦に、 原点回帰のまっさらな気持ちで挑みたいと思います。

これからは、より一層パワフルに新たな出会いを育み、この地球が笑いと幸福に満ち溢れるための、夢あるエンターテイメントのお役に 立てるよう、日々学び、力を尽くしてゆきたいと思います。

皆さまのご支援、ご指導、どうぞよろしくお願いいたします。

2025年10月吉日

唐沢寿明 山口智子