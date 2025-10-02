「おっさんの飲み会に大型犬呼んだ結果」



【写真】「おっさんの飲み会」 人も犬もデレデレの笑顔

そんなコメントが添えられた1枚の写真が話題です。写っているのは、ジャーマン・シェパード・ドッグの「カムイ」くん（取材時、1歳7カ月・男の子）と、飼い主のXユーザー・ばいぱー viper__503 避難所さん（@Viper_diet）宅を訪れたふたりの友人です。



毛布の上に寝そべるカムイくんを囲み、それぞれ撫でながら眠っています。当のカムイくんはというとーーにこにこ笑顔。楽しさが伝わる光景に19万件超の“いいね”が集まり、「全員幸せそう」「なんだこの愛しい空間は？」など、多くの人がほっこりする声を寄せています。当時の状況について、詳しく話を伺いました。



笑顔が連鎖したあの夜のエピソード

ーー当時の状況について教えてください。



「友人ふたりが、久しぶりに我が家に遊びに来てくれてみなで飲み会をしました。カムイは当初、別室にいてもらったのですが、途中、『男だけで飲んでいてもつまらないから犬を呼ぼう』という話になり、部屋に入ってもらったのです。とても人懐こい子なので、すぐに友人に懐いて甘えていました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「友人ふたりが寝落ちしたあと、カムイはふたりの間に入って一緒に寝ていました。目を覚ましたときに撮影したのが今回の投稿写真です」



ーーカムイくんは、どんな性格か教えてください。



「大型犬というと怖いイメージがあるのですが、中身は甘えん坊で人懐っこいです。寂しがり屋でもあり、家族が帰ってくると全身で喜びます」



この投稿には、多くの人から笑いや共感のコメントが寄せられました。



「全員幸せそう」

「めちゃ馴染んでるw」

「なんだこの愛しい空間は？」

「おっさんの幸せそうな顔よ」

「画面いっぱいの幸せで和む」

「犬がちょっと嬉しそうなのがいい」

「大型犬もふもふは幸せになれますね」

「ワンワンもまんざらでは無さそう（笑）」

「犬好きならたまらないな。もふり倒された？？」

「もみくちゃにされてるのに笑顔なのが良いですね〜」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）