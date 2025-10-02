おっさんの飲み会に大型犬を投入した結果… 全員デレデレになった光景に19万いいね「なんだこの幸せ空間」「犬がちょっと嬉しそう」
「おっさんの飲み会に大型犬呼んだ結果」
そんなコメントが添えられた1枚の写真が話題です。写っているのは、ジャーマン・シェパード・ドッグの「カムイ」くん（取材時、1歳7カ月・男の子）と、飼い主のXユーザー・ばいぱー viper__503 避難所さん（@Viper_diet）宅を訪れたふたりの友人です。
毛布の上に寝そべるカムイくんを囲み、それぞれ撫でながら眠っています。当のカムイくんはというとーーにこにこ笑顔。楽しさが伝わる光景に19万件超の“いいね”が集まり、「全員幸せそう」「なんだこの愛しい空間は？」など、多くの人がほっこりする声を寄せています。当時の状況について、詳しく話を伺いました。
笑顔が連鎖したあの夜のエピソード
ーー当時の状況について教えてください。
「友人ふたりが、久しぶりに我が家に遊びに来てくれてみなで飲み会をしました。カムイは当初、別室にいてもらったのですが、途中、『男だけで飲んでいてもつまらないから犬を呼ぼう』という話になり、部屋に入ってもらったのです。とても人懐こい子なので、すぐに友人に懐いて甘えていました」
ーーこのあと、どうなりましたか。
「友人ふたりが寝落ちしたあと、カムイはふたりの間に入って一緒に寝ていました。目を覚ましたときに撮影したのが今回の投稿写真です」
ーーカムイくんは、どんな性格か教えてください。
「大型犬というと怖いイメージがあるのですが、中身は甘えん坊で人懐っこいです。寂しがり屋でもあり、家族が帰ってくると全身で喜びます」
この投稿には、多くの人から笑いや共感のコメントが寄せられました。
「全員幸せそう」
「めちゃ馴染んでるw」
「なんだこの愛しい空間は？」
「おっさんの幸せそうな顔よ」
「画面いっぱいの幸せで和む」
「犬がちょっと嬉しそうなのがいい」
「大型犬もふもふは幸せになれますね」
「ワンワンもまんざらでは無さそう（笑）」
「犬好きならたまらないな。もふり倒された？？」
「もみくちゃにされてるのに笑顔なのが良いですね〜」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）