【アリ姉とキリギリス妹】素敵な家族をつくった長女。かつての自分を重ね…＜第23話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第23話 はじめて気がつく。長女夫婦の自立
【編集部コメント】
アンナさんは、ずっと実母さんに頼らず夫婦で子育てをしてきました。実母さんにべったり頼りっきりのクルミさんが羨ましくなったときもありましたが、それでも自分なりの考えで行動してきたのです。その結果、夫婦の絆は強くなり、あらゆるトラブルにも対応できるようになりました。そのとき実母さんの頭によぎったのは、自身の過去。母に頼れなかったけれど、その分夫婦で子育てをしてきた実母さんは、はたして本当に「大変」だけだったのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
