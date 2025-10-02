ちゃんみなの新曲「i love you」が、波瑠と川栄李奈によるダブル主演ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）の主題歌に決定。また、ドラマの放送開始日である10月10日に、同楽曲が配信リリースされる。

（関連：【画像あり】ちゃんみな、ドラマ『フェイクマミー』主題歌の新曲「i love you」配信アートワーク）

同ドラマは、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまる、ウソとトラブルだらけの“ファミリークライム・エンターテインメント”だ。

ドラマのために書き下ろされた新曲「i love you」は、昨年出産を経て母となったちゃんみなが、人生のフェーズが様々に変わっていく中で“愛”のかたちに改めて向き合って完成した一曲。〈うまく出来てない、よね〉と自問するように歌いあげ、幾重にも重なったコーラスが印象的な、ちゃんみなの新境地ともいえる楽曲となっている。

あわせて公開となったアートワークは、ちゃんみな自身を3DCG化したものが採用されている。陶器の胸像にガラスコーティングされたような質感が、楽曲の持つ繊細な魅力を惹きたてている。

また、同曲を採用したドラマの最新スポットが本日17時にドラマの公式SNSにて公開予定。なお、ちゃんみながTBSドラマの主題歌を担当するのは今回が初となる。

＜ちゃんみな コメント＞

今回お話をいただいて、いま自分が思う“愛”のかたちと改めて向き合い楽曲を紡ぎました。小文字の「i」が、大文字の「I」より今の気分に寄り添っているように感じます。「i love you」という普遍的なタイトルが相応しい一曲とともにドラマが進んでいくのが楽しみです。

＜主演 波瑠 コメント＞

日々撮影をしながらこの曲を聴くと、一緒にお芝居をしている川栄さんと池村さんの顔が自然と浮かんできます。そして自分が大切にしているものに、いつでも100％の愛を伝えられているのか、自分の理想とする自分でいられているのか…少しだけ自分を責めてしまう時に、もうひと頑張りしたくなる光が見えたような気がします。茉海恵といろはのためなら自分を差し出せる薫の愛のように、現場をあたたかく照らす存在になれたらと思いました。

＜主演 川栄李奈 コメント＞

『フェイクマミー』で重要な「大切な子供を守る」というテーマに寄り添った歌詞に、温かく包んでくださるちゃんみなさんの歌声が合わさってこのドラマがより素敵なものになるんだなと感じました。また、母として共感できる部分が多くちゃんみなさんにしか書けない素晴らしい歌詞だなと思いました。

（文＝リアルサウンド編集部）