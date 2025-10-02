ファイターズはパ・リーグ２位が確定し、新庄監督が今シーズンの選手たちの活躍について振り返りました。



また、伊藤大海投手と交わした会話も明らかにしています。



（新庄監督）「１年目からきょうまでのレベルアップは僕は計算にいれていたので、自分としては脚本通りかな」



レギュラーシーズンも残り１試合。



新庄監督は２年連続パ・リーグ２位となった今シーズンの戦いについて、いくつかポイントをあげました。





（新庄監督）「一番のポイントは投手陣。投げて抹消、投げて抹消。（その中で）伊藤くんだけは休ませない。ことし２回くらいピッチングコーチから「ちょっと大海を休ませたいんでよろしくお願いします」と２回言われたんですけど「だめだ」と。大海だけは投げさせると。１年通して大海が引っ張っていかないと強いチームにはならないから、２人でやっていこうという話し合いをしながら１年間ぶっ通しでね、この前の中４日もやってくれて」伊藤投手はここまで１４勝し、勝利数はリーグトップ。１８８.２回を投げ、１８９個の三振を奪っています。（新庄監督）「なんか…むちゃくちゃ嬉しいですね本当に」一方、打者についてはー（新庄監督）「郡司くんのあのユーティリティーさというか、どこを守らせても無難にこなしてくれて、どこの打順でもしっかり仕事をしてくれて、まぁこれは給料３倍あがりますね」郡司選手は３５試合に４番で先発出場し、３回のサヨナラを決めるなど勝負強い打撃をみせています。また、守備ではキャッチャー・サード・ファースト・レフトと様々なポジションを守りました。そしてこの選手の話も…（新庄監督）「レイエスにしても飛行機の気圧で足首やかかとがしびれはじめる。でもモーレは自分から痛いとか言わないし、僕が練習の走り方とか普段の表情を見ながら俺の判断で休ませる。（その中で）ＨＲ王と打点王をとってくれて。もう少しやせたら、かかとに負担がこないんじゃないかなって」２年連続シーズン２位というチーム成績の裏には、新庄監督の信念もあったようです。（新庄監督）「選手の練習態度とかベンチでの声の出し方とかをしっかり見て、この選手は１軍にあがってきたらしっかり活躍するだろうなという選手はしっかりチェックして。（１軍に）あげたらすぐ使う。チャンスは必ずあるので、そういうチャンスは今後もどんどん与えていきたい。登板機会が少なくても、プレッシャーのかかる試合で投げさせる。これが僕の１つのポイント」ファイターズは１０月１１日からクライマックスシリーズファーストステージに臨みます。（新庄監督）「いままでは成長させながら勝つ野球だったんですけど、いまは勝ちながら成長させる。もちろんファンのために日本一を目指してやっていきます」