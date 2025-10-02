竹本梨奈は岩手に好相性？ 『Xフォージド』×『クロムツアー』で今季2度目のトップ10
＜みちのくコカ･コーラボトリング × OMNIX GOLF プレゼンツ みちのくコカ･コーラレディース 一日競技◇1日◇メイプルカントリークラブ（岩手県）◇6263ヤード・パー72＞昨年優勝者の竹本梨奈が上位に食い込んだ。4バーディ・2ボギーの「70」で回って2アンダー・3位。マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーでは5月「マイナビカップ」以来のトップ10入り。「去年も優勝できて、いいイメージがあったので、そのイメージでプレーすることができました」と振り返った。
【写真】ネクヒロOG“アオカナ”の最新ドレス！
ただ、その表情はどこか歯がゆそう。前半はバーディなしの2オーバー。2パット×9ホールの18パットだった。「フェアウェイキープ率もパーオン率も良かった。後半はやっとパターが入ってくれたけど…。パッティングで流れが悪くなるので（課題として）頑張りたいです」。バックナインでの会心4バーディにも、決して浮かれることはなかった。ただ裏を返せば、ショットで多くのチャンスを作ることができている。雨の影響で大会中のグリーンは止まりやすい状況ではあったが、「アイアンの距離感はよく合いました。アイアンとボールの相性もいいです」。女子のツアープロも多く愛用するアイアン『X フォージド』とボール『CHROME TOUR X』の相乗効果も生かし、持ち味を十分に発揮した。今年のプロテストは1次で敗退。4月に25歳を迎えたため、今年がネクヒロのラストイヤーになる。「去年は1勝できたので、（今年も）残りの試合で優勝できるように頑張りたい。アンダーパーを重ねていって、ファイナルまでにもうちょっと仕上げていきたいです」と見据えた。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第10戦 最終結果
大手前大出身・神社佐也加は一皮むけた ネクヒロ初優勝の合言葉「自分もバーディを取れるんだよ」
マイナビネクストヒロインツアーで愛用者続々 クロムツアー勢を徹底調査
『クロムツアーX』も強い味方に ティーチング資格取得でプロテストは6度目「穏やかな気持ちで」
プロテスト最終進出者をおさらい 2次予選、3地区の結果
ただ、その表情はどこか歯がゆそう。前半はバーディなしの2オーバー。2パット×9ホールの18パットだった。「フェアウェイキープ率もパーオン率も良かった。後半はやっとパターが入ってくれたけど…。パッティングで流れが悪くなるので（課題として）頑張りたいです」。バックナインでの会心4バーディにも、決して浮かれることはなかった。ただ裏を返せば、ショットで多くのチャンスを作ることができている。雨の影響で大会中のグリーンは止まりやすい状況ではあったが、「アイアンの距離感はよく合いました。アイアンとボールの相性もいいです」。女子のツアープロも多く愛用するアイアン『X フォージド』とボール『CHROME TOUR X』の相乗効果も生かし、持ち味を十分に発揮した。今年のプロテストは1次で敗退。4月に25歳を迎えたため、今年がネクヒロのラストイヤーになる。「去年は1勝できたので、（今年も）残りの試合で優勝できるように頑張りたい。アンダーパーを重ねていって、ファイナルまでにもうちょっと仕上げていきたいです」と見据えた。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第10戦 最終結果
大手前大出身・神社佐也加は一皮むけた ネクヒロ初優勝の合言葉「自分もバーディを取れるんだよ」
マイナビネクストヒロインツアーで愛用者続々 クロムツアー勢を徹底調査
『クロムツアーX』も強い味方に ティーチング資格取得でプロテストは6度目「穏やかな気持ちで」
プロテスト最終進出者をおさらい 2次予選、3地区の結果