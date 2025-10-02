新潟にある『潟や湿地』の魅力をPRしようと、新潟市と関わりの深い著名人によるチームが結成されました。



2022年に国内初の『ラムサール条約湿地都市認証』を受けた新潟市。世界に認められた「国際湿地都市NIIGATA」として今回、その潟や湿地の魅力を発信しようと『TEAM〝潟のミカタ〟』が結成されました。



9月30日結成式が開かれ、NegiccoのNao☆さんやMeguさんなどが出席しました。



■新潟市 中原八一市長

「潟を応援する仲間の味方として、潟のインフルエンサーになっていただき、来年の国際会議に向けて機運を高めていただきたい。」



■Negicco Nao☆さん

「『国際湿地都市NIIGATA』として、Negiccoの活動を通して自分たちも勉強しつつ、皆さんに広めていきたい。」



メンバーは今後、潟の持つ多様な価値や魅力を発信し、応援する味方を増やしていくということです。