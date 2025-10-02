松山英樹がハマスタ始球式で豪快なピッチングを披露 9日開幕の米ツアー「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」での健闘を誓う！
松山英樹が自身のインスタグラムを更新。9月30日に横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ対東京ヤクルトスワローズの試合前にセレモニアルピッチを務めたことを投稿した。
【写真】「野球センスも抜群」 松山英樹のピッチングフォーム【本人のInstagramより】
最初にバックスクリーンのモニターで10月9日に横浜カントリークラブで開幕する米国男子ツアー「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」のプロモーションビデオを放映。球場が盛り上がったところで松山が登場。観客に手を振りながらマウンドへと向かった。キャッチャーを務めたのは松山と親交のある相川亮二コーチ、バッターボックスにはこの試合で現役引退を表明している投手の森唯斗が立った。松山は豪快なフォームから外角低めに投げ込むと、観客をどよめかせていた。松山は協力してくれた2人に感謝すると同時に、「森唯斗さん現役お疲れ様でした」と最後の試合となった森に労いの言葉を贈り、3人が並んだ写真も公開した。もちろん投稿でも「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」をPR。そして「日本の皆様に良いプレー、そして優勝する姿をお見せ出来るよう精一杯頑張りますので応援宜しくお願いします！」と呼びかけていた。投稿を見たファンからは「松山選手の別の凄さが見れて良かった！」「野球センスも抜群で最高」「テレビで見てました！ 予想通り豪速球でしたね！」「横浜CCでも頑張れ 応援に行くぜ」など、たくさんのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
岩井明愛&千怜がワイキキの人気Tシャツショップを訪問 階段で撮影した写真が「雑誌の表紙みたい」と大人気！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
女子下部ツアーで4ホールにも及ぶプレーオフに惜しくも敗れた本明夏 ガラリと雰囲気を変えたオフショットに大反響！
勝みなみが母親とハワイでダイヤモンドヘッド登山 2年越しの夢を実現、美しいご来光に感激
【写真】「野球センスも抜群」 松山英樹のピッチングフォーム【本人のInstagramより】
最初にバックスクリーンのモニターで10月9日に横浜カントリークラブで開幕する米国男子ツアー「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」のプロモーションビデオを放映。球場が盛り上がったところで松山が登場。観客に手を振りながらマウンドへと向かった。キャッチャーを務めたのは松山と親交のある相川亮二コーチ、バッターボックスにはこの試合で現役引退を表明している投手の森唯斗が立った。松山は豪快なフォームから外角低めに投げ込むと、観客をどよめかせていた。松山は協力してくれた2人に感謝すると同時に、「森唯斗さん現役お疲れ様でした」と最後の試合となった森に労いの言葉を贈り、3人が並んだ写真も公開した。もちろん投稿でも「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」をPR。そして「日本の皆様に良いプレー、そして優勝する姿をお見せ出来るよう精一杯頑張りますので応援宜しくお願いします！」と呼びかけていた。投稿を見たファンからは「松山選手の別の凄さが見れて良かった！」「野球センスも抜群で最高」「テレビで見てました！ 予想通り豪速球でしたね！」「横浜CCでも頑張れ 応援に行くぜ」など、たくさんのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
岩井明愛&千怜がワイキキの人気Tシャツショップを訪問 階段で撮影した写真が「雑誌の表紙みたい」と大人気！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
女子下部ツアーで4ホールにも及ぶプレーオフに惜しくも敗れた本明夏 ガラリと雰囲気を変えたオフショットに大反響！
勝みなみが母親とハワイでダイヤモンドヘッド登山 2年越しの夢を実現、美しいご来光に感激