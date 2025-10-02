ONE OK ROCK¡¦Taka¡¢º¸Â¹üÀÞ¤Î·Ð²áÊó¹ð¡ÖÌµÍý¤»¤º¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡º¸Â¤Î¹üÀÞ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦ONE OK ROCK¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Taka¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È·Ð²á¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ý¥Ã¥¥ê¡£¡£¡£¡×¥é¥¤¥Ö¸å¡¢Taka¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿
¡¡¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÌµÍý¤»¤º¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ÎºÇÃæ¤Ëº¸Â¤ò¹üÀÞ¡£½ª±é¸å¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ONE OK ROCK¤Ï8·î30Æü¡¢31Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·È¤¨¤¿¥Ä¥¢¡¼¡ØDETOX JAPAN TOUR 2025¡Ù¤Î¿ÀÆàÀî¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£2ÆüÌÜ¤Î¸åÈ¾¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Çº¸Â¤òÉé½ý¤·¤¿Taka¤Ï¡Ö¤ï¤ê¤£¡¢º¸Â¤¬Æ°¤«¤Í¤§¤ó¤À¡£¤Ç¤â¤ä¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤±¤É¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÏÊÒÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ²Î¤¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¸å¡¢Taka¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥Ý¥Ã¥¥ê¡£¡£¡£¡×¤Èµ¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢º¸Â¤Î¾®»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢º£¸å¤ÎËÌ³¤Æ»¤ÈÂçºå¸ø±é¤Ï¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¡Ö¡Ø¶â¤òÊÖ¤»¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÊÖ¤¹¡£¤Ç¤âÆ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÊÖ¶âÂÐ±þ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
