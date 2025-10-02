ÉÔÅö²ò¸Û¤ÎÁÊ¤¨´þµÑµá¤á¤ë¡¡»¥ËÚ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¡¢¶µ°÷ÄóÁÊ
¡¡»¥ËÚ¤³¤É¤âÀìÌç³Ø¹»¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë¤Î¶µ°÷¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¡Ê45¡Ë¤¬¡¢ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡ÌÈµö¤Ë´Ø¤¹¤ë»î¸³¤ÇÌÏÈÏ²òÅú¤ò½ñ¤¼Ì¤»¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆâÉô¹ðÈ¯¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ä¨²ü²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉÔÅö¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°Ì³ÎÇ§¤äÄÂ¶â»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÂè1²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬2Æü¡¢»¥ËÚÃÏºÛ¡ÊÉÛ»ÜÍº»ÎºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢±¿±Ä¤¹¤ë³Ø¹»Ë¡¿Í»°¹¬³Ø±à¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÏÀÁµá´þµÑ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¸¶¹ð¤ÎÃËÀ¤¬°Õ¸«ÄÄ½Ò¤·¡Ö¹ðÈ¯¤·¤¿¿Í¤¬ÉÔÍø±×¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤Èµá¤á¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¹»¤Ç¤ÏÍÄÃÕ±à¶µÍ¡2¼ïÌÈµö¤ÎÃ±°Ì½¤ÆÀ»î¸³¤Ç¡¢ÌÏÈÏ²òÅú¤¬µ¤µ¤ì¤¿¶µºà¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤òµö²Ä¡£ÃËÀ¤Ï¡¢¶µºà¤ÈÆ±¤¸ÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë¹ðÈ¯¤·¤¿·ë²Ì¡¢½ÅÍ×¤ÊÆâÉô»ñÎÁ¤ò»ý¤Á½Ð¤·Î®½Ð¤µ¤»¤¿¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç5·î¤Ë²ò¸Û¤òÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÁêÅö¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢Ä¨²ü¸¢¤òÍðÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤ÇÌµ¸ú¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢»ÐËå¹»¤Î¾®ÅÄ¸¶Ã»Âç¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ç¤âÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤Ç½ñ¤¼Ì¤·¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤È»ØÆ³¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£