½ÐÁ°´Û¤Ë1095²óÉÔÀµÃíÊ¸¤«¡¡¡ÖÆÏ¤«¤º¡×¤È¶ì¾ð¡¢ÊÖ¶âµ¿¤¤ÂáÊá
¡¡¿©»öÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö½ÐÁ°´Û¡×¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁõ¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÊÖ¶â¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï2Æü¤Þ¤Ç¤Ëº¾µ½¤È»äÅÅ¼§ÅªµÏ¿ÉÔÀµºî½Ð¡¦Æ±¶¡ÍÑ¤Îµ¿¤¤¤ÇÌ¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¶è¡¢Ìµ¿¦ÅìËÜÂóÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£2023Ç¯4·î¤«¤é2Ç¯°Ê¾å¡¢ÉÔÀµ¤ÊÃíÊ¸¤ò1095²ó¹Ô¤¤¡¢·×Ìó374Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÅìËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÊÖ¶â¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ì£¤òÀê¤á¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂ¾¤Î¿©»öÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¡×¤È¤Î¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©·Ù¤ÏÂ¾¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ïº£Ç¯7·î30Æü¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤¤µõµ¶¤Î»áÌ¾¤ä½»½ê¤Ç²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¡¢Âå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤äÊÛÅö¤Ê¤É¤òÃíÊ¸¡¢¾¦ÉÊ¤¬ÇÛÃ£¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¡ÖÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¸íÇÛÃ£¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢·×Ìó1Ëü6Àé±ß¤òÊÖ¶â¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡½ÐÁ°´Û¤Ï¼èºà¤Ë¡Öµ£Á³¤È¤·¤¿»ÑÀª¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£