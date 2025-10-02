AKB48小栗有以「お姉ちゃんとデート」2ショット公開に反響「2人とも可愛い」「仲良し姉妹にほっこり」
【モデルプレス＝2025/10/02】AKB48の小栗有以が1日、自身のInstagramを更新。姉との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】AKB48センター、姉との仲良し2ショット
小栗は「9月に食べたアサイーボウル」として、写真とともにカフェを紹介。「1枚目と最後はお姉ちゃんとデートした時の」とつづり、アサイーボウルを前にした姉との2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「2人とも可愛い」「仲良し姉妹にほっこり」「デート楽しそう」「お姉さんも絶対美人」「プライベート感に癒される」「アサイーボウル美味しそう」「髪型も可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
