バカリズム脚本ドラマ「ノンレムの窓」舞台化 風間俊介・与田祐希・シソンヌじろう出演決定
【モデルプレス＝2025/10/02】お笑い芸人・バカリズム脚本のドラマ「ノンレムの窓」（日本テレビ系）が、俳優の風間俊介、元乃木坂46の与田祐希、シソンヌのじろうにより舞台化決定（12月7日〜21日／IMM THEATER）。あわせて、12月にドラマ版最新作が放送されることも発表された。
【写真】与田祐希、ベッドでのバスローブ姿
日常の中で起こりうる、ちょっと不思議で、ちょっと笑えるショート・ショートドラマ「ノンレムの窓」。「ブラッシュアップライフ」「ホットスポット」と立て続けにヒット作を生み出し、国内のみならず海外でも評価が高い芸人・バカリズム。彼が描き出す独自の世界観が多くのファンを惹きつけている。
ドラマ「ノンレム・ワールド」をそのままに、これまでに放送した中から珠玉の作品を厳選して舞台化。また舞台版として、新作も上演する。出演は、ドラマ版「ノンレムの窓」の初回放送にも出演、数々のドラマ、映画、舞台、そして情報番組のパーソナリティーとしてもおなじみの風間、芸人活動のみならず、近年はドラマ、舞台で俳優としての活躍も話題のじろう、2025年乃木坂46を卒業、今後の俳優としての活躍に期待があつまる与田と、彩りあふれるキャストが集結した。そして、バカリズムの映像出演も決定した。
さらに、2025年12月、ドラマ「ノンレムの窓」最新作の放送も決定。この冬「ノンレム・ワールド」が繰り広げられる。（modelpress編集部）
【脚本】 バカリズム、安部裕之、竹村武司
【演出】 内田秀実
【出演】 風間俊介。じろう（シソンヌ）与田祐希、バカリズム（映像出演）ほか
【日程】 2025年12月7日（日）〜21日（日）
【会場】 IMM THEATER （東京・水道橋）
【Not Sponsored 記事】
【写真】与田祐希、ベッドでのバスローブ姿
◆「ノンレムの窓」舞台化決定
日常の中で起こりうる、ちょっと不思議で、ちょっと笑えるショート・ショートドラマ「ノンレムの窓」。「ブラッシュアップライフ」「ホットスポット」と立て続けにヒット作を生み出し、国内のみならず海外でも評価が高い芸人・バカリズム。彼が描き出す独自の世界観が多くのファンを惹きつけている。
さらに、2025年12月、ドラマ「ノンレムの窓」最新作の放送も決定。この冬「ノンレム・ワールド」が繰り広げられる。（modelpress編集部）
◆ 舞台「ノンレムの窓」公演概要
【脚本】 バカリズム、安部裕之、竹村武司
【演出】 内田秀実
【出演】 風間俊介。じろう（シソンヌ）与田祐希、バカリズム（映像出演）ほか
【日程】 2025年12月7日（日）〜21日（日）
【会場】 IMM THEATER （東京・水道橋）
【Not Sponsored 記事】