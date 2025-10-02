唐沢寿明＆山口智子夫妻、研音退社で独立へ 還暦迎え新たな挑戦「原点回帰のまっさらな気持ち」【全文】
【モデルプレス＝2025/10/02】俳優の唐沢寿明（62）と山口智子（60）が所属事務所・研音を年内で退所することが、2025年10月2日に明らかとなった。2人は2026年1月に「TEAM KARASAWA」を発足し、独立する。
2人は「この道で長い年月お世話になりました「株式会社 研音」を、本年12月末日を以て卒業し、2026年1月から唐沢寿明と山口智子による『TEAM KARASAWA』を発足し、新たな活動を開始いたします」と連名で退社と独立を報告。「芸能の道に飛び込んだ頃より、常に新たな学びの場を模索し、共に歩んでくださった研音チームも、この度の私たちの新たなチャレンジの背中を押してくださいました」と感謝を伝えた。
そして、「おかげさまで私たちも『還暦』を迎えさせていただき、今まで私たちを育ててくださった多くの皆さまや、様々な出会いのご縁に、あらためて感謝の念が芽生えました。この大切な節目を機に、次なる人生の章に今まで以上に力を注ぎ、人生一巡りして再び『生まれ直す』新たな挑戦に、原点回帰のまっさらな気持ちで挑みたいと思います」と還暦を迎えての新たな挑戦に意気込み。「これからは、より一層パワフルに新たな出会いを育み、この地球が笑いと幸福に満ち溢れるための、夢あるエンターテイメントのお役に立てるよう、日々学び、力を尽くしてゆきたいと思います」とし、「皆さまのご支援、ご指導、どうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。
唐沢は1963年6月3日生まれ、東京都出身。1987年、舞台「ボーイズレビュー・ステイゴールド」で本格デビューを果たす。その後、「愛という名のもとに」（1992年）、「白い巨塔」（2003年）、「不毛地帯」（2009年）など数多くのドラマや映画「本格冒険科学映画 20世紀少年」（2008年）などに出演。2023年はWOWOW オリジナルドラマ「連続ドラマW フィクサー」、2025年はテレビ朝日 連続ドラマ「プライベートバンカー」で主演を務めた。
山口は1964年10月20日生まれ。1988年10月スタートのNHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」で俳優デビュー。その後、「29歳のクリスマス」（1994年）、「王様のレストラン」（1995年）、「ロングバケーション」（1996年）、「監察医 朝顔」（2019年）などの代表作に多数出演している。（modelpress編集部）
いつも皆さまには、温かい応援とご支援をいただき、心から感謝申し上げます。唐沢寿明、山口智子より、皆さまにご報告させていただきます。
この道で長い年月お世話になりました「株式会社 研音」を、本年12月末日を以て卒業し、2026年1月から唐沢寿明と山口智子による「TEAM KARASAWA」を発足し、新たな活動を開始いたします。
芸能の道に飛び込んだ頃より、常に新たな学びの場を模索し、共に歩んでくださった研音チームも、この度の私たちの新たなチャレンジの背中を押してくださいました。
おかげさまで私たちも「還暦」を迎えさせていただき、今まで私たちを育ててくださった多くの皆さまや、様々な出会いのご縁に、あらためて感謝の念が芽生えました。この大切な節目を機に、次なる人生の章に今まで以上に力を注ぎ、人生一巡りして再び「生まれ直す」新たな挑戦に、原点回帰のまっさらな気持ちで挑みたいと思います。
これからは、より一層パワフルに新たな出会いを育み、この地球が笑いと幸福に満ち溢れるための、夢あるエンターテイメントのお役に立てるよう、日々学び、力を尽くしてゆきたいと思います。
皆さまのご支援、ご指導、どうぞよろしくお願いいたします。
唐沢寿明 山口智子
