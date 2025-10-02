間宮祥太朗、アイドル誌撮影で困惑した過去 WEST.重岡大毅のフォローに「ちょっと恥ずかしかった」
【モデルプレス＝2025/10/02】俳優の間宮祥太朗が10月1日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜2時間SP」（よる9時〜）に出演。雑誌の撮影現場で困惑した過去について語った。
【写真】間宮祥太朗＆重岡大毅、共演作ポスター
この日、番組では「ストレス発散！秋の愚痴祭り」をテーマにトークを展開し、出演者たちが吐き出さずにはいられない日頃のイライラを放出。間宮は普段あまりイライラすることはないと話しつつ、過去に雑誌の撮影現場で困惑した経験があると告白した。
作品で共演したWEST.の重岡大毅とアイドル誌の撮影をしていた際に、間宮は「アイドル誌の撮影ってすごい動いて、はっちゃけた感じで撮るのがベースにあるらしいんですけど」と撮影スタイルに触れつつ「俺はあまりカメラマンに言われないと動かない」とカメラマンの指示を待っていたと話す。
しかし「ずっと微動だにせず撮影してたら、すごい緊張していると思われて」とカメラマンに勘違いされてしまったといい「ちょっと1回間宮さんリラックスしましょうか」と深呼吸を促されたと告白。そのとき、隣にいた重岡が「大丈夫！間宮できるんで！祥太朗できるから大丈夫です！」とフォローを入れてくれたと話し「ちょっと恥ずかしかったです」と振り返った。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆間宮祥太朗、雑誌の撮影現場で困惑した過去
