田村淳「そしたらあいつが闇営業に行くこともなかった」元相方・亮への本音語る
【モデルプレス＝2025/10/02】お笑いタレントの田村淳が10月1日、テレビ朝日系バラエティー「耳の穴かっぽじって聞け！田村淳が解散理由を告白SP」（よる11時45分〜）に出演。ロンドンブーツ1号2号としてともに活動していた田村亮への本音を語った。
【写真】ロンブー田村淳＆田村亮の秘蔵ショット
この日、同番組では「芸能人生においてやり直したいことは？」というテーマでトークが展開された。淳は「亮さんに進行をやってもらうことかな」と切り出し、過去の番組で亮が3回ほど司会を担当したことを回顧。「でも、亮がギブアップして『できない』ってなって俺が引き継いだんだけど、あのときにギブアップさせなかったらどうなっているだろうかっていうのは（思う）」と語った。
また「ずっとイーブンだったコンビバランスが『淳にやりたくない進行をやらせている』っていうところから崩れたと思う」と亮が淳に遠慮し始めたタイミングであったことも明かし、「（亮が）『申し訳ない』ってよく言うんだけど、あの言葉を言わせないようにできるのはあのタイミングしかなかったかな」「そしたらあいつが闇営業に行くこともなかった」と2019年に亮が吉本興業の闇営業問題によって謹慎したことを口に。MCのウエストランド・井口浩之は「ハッキリ言う！」とすぐさまツッコみ、スタジオは笑いに包まれた。
2023年、吉本興業は亮とのエージェント契約を終了。その後もロンドンブーツ1号2号はコンビで活動していたが、2025年6月24日に解散を発表した。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
◆田村淳、やり直したいこと
◆田村淳「そしたらあいつが闇営業に行くこともなかった」
