むくえな・むく、膝上ミニスカコーデで美脚際立つ「可愛すぎる」「大人っぽい」の声
【モデルプレス＝2025/10/02】幼馴染YouTuber・むくえなのマネージャーが運用するInstagramが、10月1日に更新された。むくのオフショットが公開され、話題を呼んでいる。
【写真】むく、美脚全開ミニスカコーデ
投稿では「愛はメロウ オフショットどーん」と白シャツにベージュのベストを重ね、ミニスカートを合わせたむくのコーディネートを披露。白のハイソックスを着用し、すらりと伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「スタイル抜群」「美脚」「大人っぽい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
