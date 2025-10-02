ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国の国慶節・中秋節連休でにぎわう新疆国際大バザール 中国の国慶節・中秋節連休でにぎわう新疆国際大バザール 中国の国慶節・中秋節連休でにぎわう新疆国際大バザール 2025年10月2日 11時58分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １日、新疆国際大バザールの土産物店で記念撮影する観光客。（ウルムチ＝新華社記者／丁磊） 【新華社ウルムチ10月2日】中国の国慶節・中秋節連休初日を迎えた1日、新疆ウイグル自治区ウルムチ市の新疆国際大バザールは地域の魅力を発信する場となった。多くの来訪者が観光や買い物を楽しみ、一帯は祝賀ムードに包まれた。１日、新疆国際大バザールで行われたパフォーマンスを楽しむ観光客。（ウルムチ＝新華社記者／丁磊）１日、新疆国際大バザールで商品を選ぶ観光客。（ウルムチ＝新華社記者／丁磊）１日、新疆国際大バザールで行われたパフォーマンスを楽しむ観光客。（ウルムチ＝新華社記者／丁磊）１日、新疆国際大バザールで行われたパフォーマンスを楽しむ観光客。（ウルムチ＝新華社記者／丁磊）１日、新疆国際大バザールを散策する観光客。（ウルムチ＝新華社記者／丁磊）１日、新疆国際大バザールで記念撮影する観光客。（ウルムチ＝新華社記者／丁磊）１日、新疆国際大バザールの土産物店で商品を選ぶ観光客。（ウルムチ＝新華社記者／丁磊）１日、新疆国際大バザールで特色ある飲み物を選ぶ観光客。（ウルムチ＝新華社記者／丁磊）１日、新疆国際大バザールを散策する観光客。（ウルムチ＝新華社記者／丁磊）１日、新疆国際大バザールで自撮りする観光客。（ウルムチ＝新華社記者／丁磊） リンクをコピーする みんなの感想は？