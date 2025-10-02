ソニーグループとソニーは、現ソニー執行役員の田中健二氏が、2026年4月1日付で、同社代表取締役社長CEOに就任することを発表した。現在ソニーの代表取締役社長CEOを務める槙公雄氏は、同日付で同社取締役会長となる。

田中氏は2026年4月1日以降、ソニーグループのビジネスCEOにも就任。ソニーグループの社長CEOの十時裕樹氏にレポートするという。

ソニー取締役会長 槙公雄氏のコメント

当社は、『クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす』というソニーグループのPurposeのもと、『テクノロジーの力で未来のエンタテインメントをクリエイターと共創する』というミッションを掲げ、収益性維持と成長戦略を両立する事業構造の確立を推進しています。経営環境が激しく変化する中、持続的成長には、次世代を見据えたマネジメント体制への円滑な移行が不可欠であり、今が適切なタイミングと判断しました。経営を引き継ぐ田中は、これまでイメージング事業を中心にクリエイションテクノロジーをリードしてきた、クリエイターやビジネスパートナーからも信頼の厚い人材です。全世界の社員とともに未来を共創することを期待しています。

田中健二氏のコメント

ソニー株式会社の社長CEOを拝命するにあたり、大きな責任を実感しています。『テクノロジーの力で未来のエンタテインメントをクリエイターと共創する』というミッションのもと、経営リソースをクリエイションテクノロジーにより集中することで、ソニーグループが描く『Creative Entertainment Vision』の実現に貢献し、全世界のクリエイターそして社員と共に、世界を新たな感動で満たすことを目指します。