テクニカルポイント ドル円 一目均衡表雲下限を意識
149.70 エンベロープ1%上限（10日間）
149.43 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
148.29 200日移動平均
148.28 一目均衡表・転換線
148.22 10日移動平均
148.04 一目均衡表・雲（上限）
147.82 21日移動平均
147.73 一目均衡表・基準線
147.16 現値
146.80 一目均衡表・雲（下限）
146.74 エンベロープ1%下限（10日間）
146.50 100日移動平均
146.21 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
主要ポイントを下回っての推移。一目均衡表雲下限の控える146.80がポイントとなる。
