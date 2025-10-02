149.70　エンベロープ1%上限（10日間）
149.43　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
148.29　200日移動平均
148.28　一目均衡表・転換線
148.22　10日移動平均
148.04　一目均衡表・雲（上限）
147.82　21日移動平均
147.73　一目均衡表・基準線
147.16　現値
146.80　一目均衡表・雲（下限）
146.74　エンベロープ1%下限（10日間）
146.50　100日移動平均
146.21　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

主要ポイントを下回っての推移。一目均衡表雲下限の控える146.80がポイントとなる。