２０２１年１２月に急逝した女優・神田沙也加さん（享年３５）のインスタグラムやＸ（旧ツイッター）が２日に更新され、所属事務所からのメッセージが掲載された。

１０月１日は神田さんの３９回目の誕生日だった。「神田沙也加の３９歳を祝うお言葉をいただき、ありがとうございます。たくさんの皆様がお祝いしてくださり、神田が生きてきた証が残っていることを改めて実感いたしました。きっと神田も遠い空の彼方で喜んでいると思います」と感謝。

「お一人お一人へのお礼が叶わず、こちらでの挨拶となりますことをご容赦ください。皆様のご多幸を祈念申し上げます。 株式会社ファンティック」とつづった。

この投稿にはファンから「沙也加ちゃんお誕生日おめでとう」「さやちゃんの笑顔と歌声は永遠」「いつまでもさやちゃんが大好き」「ずっとずっとこれからも忘れません」などの声が集まっている。

所属事務所は２３年１２月、神田さんの三回忌を報告するとともに「神田のＳＮＳ等は今後も可能な限り神田が遺したままの状態で継続したいと考えております。多くの皆様にご覧いただけましたら幸いです」と伝えていた。