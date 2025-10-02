中山秀征の妻・白城あやか、夫＆息子らに囲まれた誕生日会での家族ショットを公開「ステキな写真」「キラキラと華麗で、眼福です」
タレントの中山秀征（58）の妻で、元宝塚歌劇団星組トップ娘役・現在はオイルソムリエの白城あやか（58）が2日、自身のインスタグラムを更新。家族に誕生日をお祝いしてもらった様子を公開した。
【写真】「ステキな写真」中山秀征の妻・白城あやかが公開した誕生日会での家族ショット
「#バーズデー」「家族に祝ってもらいました」とつづり、誕生日会での家族ショットをアップ。中山や息子らに囲まれ、ほほ笑む白城の姿が写し出されている。
「タァーちゃんからはチョット笑える動画メッセージ」と、留学中の四男から送られてきた動画ショットもアップした。
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「ステキな写真」「キラキラと華麗で、眼福です」「幸せいっぱいのご家族に乾杯」など祝福の声が寄せられている。
白城は、1997年3月に宝塚歌劇団を退団。翌年6月に中山と結婚した。2人の間には、4人の息子が誕生している。
