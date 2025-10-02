"¥ß¥¯¥ËÎ®"Íñ¤Î²ÈÄíÎÁÍýŽ¢¿Æ»ÒÐ§¤È¥ª¥à¥é¥¤¥¹Ž£
バターライスにはパセリを混ぜ込み、香りよく。テクニック要らずのオムレツには、マヨネーズを入れるのがミクニ流(写真:『ザ・シェフ三國の究極家庭おかず』より)
【画像】鶏肉がしっとりジューシー・卵ふるふるの「ミクニ流親子丼」
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¥·¥§¥Õ¡¦»°Ô¢À¶»°»á¤¬¡¢70Âå¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î²ÈÄíÎÁÍý¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¡£Æù¤¸¤ã¤¬¤ä¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¤Ê¤É¥ª¡¼¥À¡¼¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥·¥§¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»îºî¤«¤é»£±Æ¤Þ¤Ç¡¢¶ìÏ«¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢»îºî¤Ë»îºî¤ò½Å¤Í¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤ÇËèÆü¤¯¤êÊÖ¤·ºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡È¥ß¥¯¥ËÎ®²ÈÄíÎÁÍý¡É¤¬´°À®¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¿¤¤¤Ø¤ó¤ÊËÜ¡¢ÆóÅÙ¤Èºî¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿»°Ô¢»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥¶¡¦¥·¥§¥Õ»°Ô¢¤Îµæ¶Ë²ÈÄí¤ª¤«¤º¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤ÎÍñÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Æ»ÒÐ§¡×¤È¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï²ÈÄíÎÁÍý¤Ç¤âÆ±¤¸
¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤Î¹Í°Æ¤·¤¿²ÈÄíÎÁÍý¤Ê¤ó¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö²ÈÄíÎÁÍý¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥ÁÉ÷¤Ç¹âµé¿©ºà¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤±¤ÉÆù¤¸¤ã¤¬¤Ë¥È¥ê¥å¥Õ¤òÅº¤¨¤¿¤ê¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¤ÎÆù¤Ë¥¸¥Ó¥¨¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¤½¤ì¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¤Î¿©Âî¤Ë½Ð¤¹ËèÆü¤ÎÎÁÍý¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¹Ô¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤½¤í¤¦¿©ºà¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Ê¤¤¤Èº¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÆ»¶ñ¤âÉÔÍ×¡£½ñÀÒ¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÎÁÍý¤ò¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥í¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÄíÎÁÍý¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦Áê¼ê¤â¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤äÁê¼ê¤Î¹¥¤ß¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ì£¤è¤ê¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤¬¤è¤¤¤Ï¤º¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢ÉáÄÌ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤·¤¿¤é°ìÅÙºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤¬ºî¤Ã¤Æ¤âÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê·è¤Þ¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò²¿ÅÙ¤â»îºî¤ò½Å¤Í¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¿Æ»ÒÐ§¤ä¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦Áê¼ê¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¦ÎÁÍý¤òºî¤ë¤³¤È¡×¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ËÍ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Çºî¤ëËÜ³ÊÎÁÍý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼çÉØ¤¬ºî¤ë²ÈÄíÎÁÍý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸ÎÁÍý¤òÆ±¤¸¥ì¥·¥Ô¤ÇËè²óÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤«¤¿¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÎ®¤Î¥·¥§¥Õ¤Ï¤½¤Î¤«¤¿¤¬¤¿¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬½¤¶È¤·¤¿Ä¶°ìÎ®¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î»°¤ÄÀ±¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤â¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÎÁÍý¤ò¤Û¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÎÁÍý¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Ë»ý¤¿¤»¤¿¤ªÊÛÅöÈ¢¤¬¤«¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏË»¤·¤¤Êì¤¬Ä«°Å¤¤¤¦¤Á¤«¤é¤ªÊÛÅöÈ¢¤Ë¤´¤Ï¤ó¤òµÍ¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÄíÎÁÍý¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¥³¥Ã¥¯¥³¡¼¥È»Ñ¤«¤é¡¢¥·¥ã¥Ä¤È¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤¿»°Ô¢¥·¥§¥Õ¡Ê²èÁü¡§¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë
¤É¤³¤Î²ÈÄí¤À¤Ã¤ÆË»¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢´°àú¤Ç¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡£¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ªÁÚºÚ¤À¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤â¤·Ì£¤ËËþÂ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¸À¤ï¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢¿©ºà¤äÄ´Ì£ÎÁ¤òÄ´À°¤·¤Æ²¿ÅÙ¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤ä²ÈÄí¤Ë¹ç¤¦ÎÁÍý¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ËÍ¤À¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ËÍ¤Ïº£¡¢¡Ö¿©°é¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»ÁýÌÓ¡Ê¤Þ¤·¤±¡ËÄ®¤Ç°é¤Á¡¢´¨¤¤¾®³Ø¹»¤Î¹»Äí¤ÇÎä¤¿¤¤¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿©¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Î´ðËÜ¤òºî¤ë¤â¤Î¤À¤È¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎÁÍý¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤ÎÎÁÍý¤¬¤Î¤Ã¤¿¤ª»®¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È¸À¤¤¹ç¤¦¡ÖËèÆü¡×¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£ÎÁÍý¤Ç²ÈÄí¤È²ÈÂ²¤Î¿ÍÀ¸¤¬²¹¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¯¥ËÎ®²ÈÄí¤ÎÍñÎÁÍý¡¿Æ»ÒÐ§
¤à¤ÍÆù¤ËÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¿©´¶¤Ë¡£Íñ¤Ï2²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÆþ¤ì¡¢Í¾Ç®¤ÇÈ¾½Ï¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø¥¶¡¦¥·¥§¥Õ»°Ô¢¤Îµæ¶Ë²ÈÄí¤ª¤«¤º¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡ÎºàÎÁ¡Ï2¿ÍÊ¬
¡ü·Ü¤à¤ÍÆù¡Ê¾®¤µ¤á¤Î¤Ò¤È¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡Ä¡Ä120g
¡üÊÒ·ªÊ´¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡ü¡ÚA¡Û
¡¡¡¦¶Ì¤Í¤®¡Ì¤Þ¤¿¤ÏÄ¹¤Í¤®¡Í¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡Ä¡ÄÃæ1/2¸Ä
¡¡¡¦´ðËÜ¤Î¤À¤·¡Ì²¼µ»²¾È¡Í¡Ä¡Ä100㎖
¡¡¡¦¤ß¤ê¤ó¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡ü¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡üÍñ¡ÊÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡Ë¡Ä¡Ä4¸Ä
¡ü²¹¤«¤¤¤´¤Ï¤ó¡Ä¡ÄÃã¤ï¤ó2ÇÕÊ¬
¡ü¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ä¡Ä¾®¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡¢¼·Ì£Åâ¿É»Ò¡Ì³Æ¹¥¤ß¤Ç¡Í³ÆÅ¬ÎÌ¡Ê¼·Ì£¤Î¤«¤ï¤ê¤ËÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡Ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢´ðËÜ¤Î¤À¤·¤Îºî¤êÊý¤«¤é¡£
ÏÂ¿©Á´ÈÌ¤Ë¹ç¤¦¡¢º«ÉÛ¤È¤«¤Ä¤ªÀá¤Î¤À¤·¡£¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¤È¥¤¥Î¥·¥ó»À¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤ªÀá¤ò²Ã¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Êº«ÉÛ¤À¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÎºàÎÁ¡Ï¡ÊÌó400㎖Ê¬¡Ë
¡ü¡ÚA¡Ûº«ÉÛ5g¡¦¿å500㎖
¡ü¤«¤Ä¤ªÀá15g
1¡§ÍÆ´ï¤Ë¡ÚA¡Û¤òÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢¼¼¤Ç30Ê¬¡Á¤Ò¤ÈÈÕ¤ª¤¯¡Ê¤Ò¤ÈÈÕ¤ª¤±¤Ð¿å½Ð¤·¤Î¡Öº«ÉÛ¿å¡×¡¢¡Ú2¡Û¤Ç¤«¤Ä¤ªÀá¤òÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Öº«ÉÛ¤À¤·¡×¤Ë¤Ê¤ë¡Ë
¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø¥¶¡¦¥·¥§¥Õ»°Ô¢¤Îµæ¶Ë²ÈÄí¤ª¤«¤º¡Ù¤è¤ê¡Ë
2¡§Æé¤Ë°Ü¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£Ê¨Æ¤·¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¤«¤Ä¤ªÀá¤ò²Ã¤¨¡¢ÄÀ¤ó¤À¤é¾åÀ¡¤ß¤ò¤¹¤¯¤¤¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÉß¤¤¤¿¤¶¤ë¤Ç¤³¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø¥¶¡¦¥·¥§¥Õ»°Ô¢¤Îµæ¶Ë²ÈÄí¤ª¤«¤º¡Ù¤è¤ê¡Ë
3¡§´ðËÜ¤Î¤À¤·¡Ê°ìÈÖ¤À¤·¡Ë¤Î¤Ç¤¾å¤¬¤ê¡£Æé¤ËÊ¬ÎÌ³°¤Î¿å¡Ê400¡Á500㎖¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¼Ñ½Ð¤¹¤ÈÆóÈÖ¤À¤·¤¬¤È¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤Ê¤É¤Ë»È¤¦¤È¤è¤¤¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø¥¶¡¦¥·¥§¥Õ»°Ô¢¤Îµæ¶Ë²ÈÄí¤ª¤«¤º¡Ù¤è¤ê¡Ë
º£²ó¤Ïº«ÉÛ¤È¤«¤Ä¤ª¤Ç¤À¤·¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÔÈÎ¤Î¡Ö¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ò»È¤¨¤Ð¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤ä±öÊ¬ÌµÅº²Ã¤Î¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¤³¤È¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î»È¤¤Êý¤É¤ª¤ê¤Ë¤À¤·¤ò¤È¤ì¤ÐOK¡£¡ÖðùÎ³¤À¤·¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï±öÊ¬ÌµÅº²Ã¥¿¥¤¥×¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÍñ¤Õ¤ë¤Õ¤ë¡×¿Æ»ÒÐ§¤òºî¤ë¥Ò¥ó¥È
¡Îºî¤êÊý¡Ï
1¡§·ÜÆù¤Ë¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯ÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£ÊÒ·ªÊ´¤ÇÆù¤Î¿åÊ¬¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¡£ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤È¾Ç¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¤Á¤ó¤È·×ÎÌ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø¥¶¡¦¥·¥§¥Õ»°Ô¢¤Îµæ¶Ë²ÈÄí¤ª¤«¤º¡Ù¤è¤ê¡Ë
2¡§¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡ÊÄ¾·Â21Ñ¡Ë¤Ë¡ÚA¡Û¡¢¤·¤ç¤¦¤æÂç¤µ¤¸1¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¤Æ¡¢³¸¤ò¤·¤Æ¶Ì¤Í¤®¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç5Ê¬¼Ñ¤ë¡£¡Ú1¡Û¤ò²Ã¤¨¡¢³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç2Ê¬30ÉÃ¼Ñ¤ë¡£·ÜÆù¤òÊÖ¤·¤Æ¡¢³¸¤ò¤·¤Æ2Ê¬¼Ñ¤ë¡£
3¡§»Ä¤ê¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¡¢¶¯²Ð¤Ë¤¹¤ë¡£Ê¨Æ¤·¤¿¤é¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¤ÆÍÏ¤Íñ¤ÎÈ¾ÎÌ¤ò²ó¤·Æþ¤ì¤Æ1Ê¬¼Ñ¤ë¡£»Ä¤ê¤ÎÍÏ¤Íñ¤ò²Ã¤¨¡¢³¸¤ò¤·¤Æ²Ð¤ò»ß¤á¡¢1Ê¬30ÉÃ¾ø¤é¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø¥¶¡¦¥·¥§¥Õ»°Ô¢¤Îµæ¶Ë²ÈÄí¤ª¤«¤º¡Ù¤è¤ê¡Ë
4¡§´ï¤Ë¤´¤Ï¤ó¤òÀ¹¤ê¡¢¡Ú3¡Û¤ò¤«¤±¤ë¡£¾®¤Í¤®¡¢¼·Ì£¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¡Ú¥ß¥¯¥ËÎ®Point¡ÛÍñ¤ò2²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÆþ¤ì¡¢¤Õ¤ë¤Õ¤ë¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡ª
¥ß¥¯¥ËÎ®²ÈÄí¤ÎÍñÎÁÍý¢¤Õ¤ï¤È¤í¥ª¥à¥é¥¤¥¹
¥Ð¥¿¡¼¥é¥¤¥¹¤Ë¤Ï¥Ñ¥»¥ê¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢¹á¤ê¤è¤¯¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯Í×¤é¤º¤Î¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¥ß¥¯¥ËÎ®¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø¥¶¡¦¥·¥§¥Õ»°Ô¢¤Îµæ¶Ë²ÈÄí¤ª¤«¤º¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡ÎºàÎÁ¡Ï2¿ÍÊ¬
¡¼¥Ð¥¿¡¼¥é¥¤¥¹¡¼
¡ü¡ÚA¡Û
¡¡¡¦ÊÆ¡Ä¡Ä180㎖¡ÊÀö¤Ã¤Æ¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¤ë¡Ë
¡¡¡¦·Ü¤â¤âÆù¡Ê¾®¤µ¤á¤Î¤Ò¤È¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡Ä¡Ä100g
¡¡¡¦¶Ì¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡ÊÎäÅà¿©ÉÊ¡Ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸3
¡¡¡¦¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ä¡Ä¾¯¡¹
¡¡¡¦±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¡¡¦¥Ñ¥»¥ê¤Î·Ô¡Ì¤¢¤ì¤Ð¡Í¡Ä¡Ä1ËÜÊ¬
¡¡¡¦¿å¡Ä¡Ä140㎖
¡ü¥Ð¥¿¡¼¡Ì¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¡Í¡Ä¡Ä15g
¡ü¥Ñ¥»¥ê¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¼¥ª¥à¥ì¥Ä¡¼
¡ü¡ÚB¡Û
¡¡¡¦Íñ¡ÊÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡Ë¡Ä¡Ä3¸Ä
¡¡¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡¡¦¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡Ä¡Ä20g
¡¡¡¦±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¡¡¡¦Çò¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡ü¡ÚC¡Û¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1¡¢¥Ð¥¿¡¼¡Ì¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¡Í¡Ä¡Ä10g
¡ü¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡Ì¹¥¤ß¤Ç¡Í¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡Îºî¤êÊý¡Ï
1¡§¿æÈÓ´ï¤Ë¡ÚA¡Û¤òÆþ¤ì¤Æ¿æÈÓ¤¹¤ë¡£¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¥Ñ¥»¥ê¤Î·Ô¤ò¤È¤ê½Ð¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¥Ñ¥»¥ê¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
2¡§¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ÚB¡Û¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç·Ú¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£Íñ¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÍÏ¤¤°¤¢¤¤¤Ï¹¥¤ß¤Ç¡£¥à¥é¤ò»Ä¤¹¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
3¡§¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡ÊÄ¾·Â21Ñ¡Ë¤Ë¡ÚC¡Û¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¤¬ÍÏ¤±¤¿¤é¡Ú2¡Û¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø¥¶¡¦¥·¥§¥Õ»°Ô¢¤Îµæ¶Ë²ÈÄí¤ª¤«¤º¡Ù¤è¤ê¡Ë
º®¤¼¤Ê¤¬¤éÈ¾½Ï¾õ¤Ë²Ð¤òÄÌ¤·¡¢¥ª¥à¥ì¥Ä¤ò¤Õ¤ï¤È¤í¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡£¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÆâÂ¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ·Ú¤¯Íñ¤òº®¤¼¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¾Ç¤²¤½¤¦¤Ê¤é¾¯¤·²Ð¤ò¼å¤á¤Æ¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø¥¶¡¦¥·¥§¥Õ»°Ô¢¤Îµæ¶Ë²ÈÄí¤ª¤«¤º¡Ù¤è¤ê¡Ë
4¡§´ï¤Ë¡Ú1¡Û¤òÀ¹¤ê¡¢¡Ú3¡Û¤ò¤Î¤»¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ú¥ß¥¯¥ËÎ®Point¡ÛÍñ¤Ï¥à¥é¤ò»Ä¤·¤Æº®¤¼¡¢È¾½Ï¾õ¤Ë»Å¾å¤²¤ë
¡Ê»°Ô¢ À¶»° ¡§ ¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¥·¥§¥Õ¡Ë