みなさんこんにちは。

囲碁棋士の塚田千春です。

この夏、大人気の『劇場版「鬼滅(きめつ)の刃(やいば)」無限城編 第一章 猗窩座(あかざ)再来』を見に行ってきました。

正直、ＴＶアニメで、この作品を初めて知った時、鬼が人を襲うシーンや鬼と格闘するシーンの描写があまりに生々しくて怖いと思いました。でも、主人公の竈門(かまど)炭治郎が命がけで妹の禰豆子(ねずこ)を守る優しさや強さ、炭治郎の周囲の人物のキャラクターが魅力的ですぐ大好きになりました（私の推しは冨岡義勇さんです！）。

胸を高鳴らせて映画館へ

映画を見に行くために前回の映画（無限列車編）の続きのＴＶアニメを一気に観賞、映画のチケットは発売開始からどんどん席が埋まっていくので、日付が変わるタイミングで予約サイトに入ってなんとかゲット。当日は胸を高鳴らせながら映画館に向かいました。

通常版と４ＤＸ版の両方を観賞したのですが、４ＤＸ版はまるでジェットコースターに乗っている感覚に。座席が激しく揺れたり、水しぶきが飛んできたり。シーンごとに違う匂いが漂ってきたかと思えば、戦闘シーンでは実際にシートに激しく衝撃が伝わったりと、臨場感がすごかったです。映画の舞台は鬼の本拠地である「無限城」なのですが、その名の通りどこまでも続く恐ろしい城に自分が迷い込んだような感覚になりました。

落ち着いてみたい方には通常版がおすすめですが、通常版と４ＤＸ版、どちらにも良さがありました。

全集中が「通常モード」に？

竈門炭治郎立志編から無限列車編でよく出てきた「全集中」という言葉が、私は好きです。

対局中はまさにこれで、何なら実際に心の中でつぶやいています。そして、本当に目の前の一手に全集中できている時の感覚って、アニメや映画で見る鬼滅の刃の登場人物たちの姿にちょっと重なるところもあります。囲碁に全集中している時は体がぽかぽかして、自然と熱くなり、秒読みになるとさらに熱くなって、鼓動まで速くなるんです。

ただ、最近気づいたのですが、無限列車編以降では、炭治郎はあまりそれを言っていない気が……。全集中が通常モードになっているということでしょうか。私も見習わなくては！です。

プロフィル塚田 千春（つかだ・ちはる） 囲碁棋士、日本棋院関西総本部所属。２００４年４月５日生まれの２１歳。大阪府出身。村松大樹七段門下。３人姉妹の末っ子で趣味は阪神タイガースの試合観戦とカラオケ。カラオケは一人でも行く。２０年入段（女流特別採用推薦）、２４年５月に二段昇段。