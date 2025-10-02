¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡×´ÔÎñ¤ò¤¹¤®¤Æ¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥Ð¥ó¥É¡Ø¤«¤Ä¤·¤«¥È¥ê¥ª¡Ù¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡Ø¥É¥Ã¥¥ê¡ª¥Ï¥Ã¥¥ê¡ª»°Âåß·¹¯»Ê¤Ç¤¹¡Ù
Ëè½µ·îÍËÆü¤«¤éÌÚÍËÆü¤ÎÄ«9»þ¤«¤é12»þ¤Þ¤Ç¥Ë¥åー¥¹¤äÆü¡¹¤ÎÏÃÂê¤òÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥É¥Ã¥¥ê¡ª¥Ï¥Ã¥¥ê¡ª»°Âåß·¹¯»Ê¤Ç¤¹¡Ù¡£
º£²ó¤Ï¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó²»³Ú¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅªÂ¸ºß¡¢¸µ¡Ø¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡Ù¤ÎÝ¯°æÅ¯É×¤µ¤ó¡Ê¥Ùー¥¹¡Ë¡¢¿ÀÊÝ¾´¤µ¤ó¡Ê¥É¥é¥à¥¹¡Ë¡¢¸þÃ«¼Â¤µ¤ó¡Ê¥ー¥Üー¥É¡Ë¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿3¥Ôー¥¹¥Ð¥ó¥É¡Ø¤«¤Ä¤·¤«¥È¥ê¥ª¡Ù¤Î¤´ÅÐ¾ì¡£¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤ä¡¢10·î1ÆüÈ¯Çä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡ÈOrganic¡Éfeat.LA Strings ¡Ù ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡Ú¡Ø¤«¤Ä¤·¤«¥È¥ê¥ª¡Ù·ëÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
»°Âåß·¡§¡Ø¤«¤Ä¤·¤«¥È¥ê¥ª¡Ù¤Ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤µ¤ì¤Æ²¿Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¿ÀÊÝ¡§5Ç¯¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¤«¤Ä¤·¤«¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¥Ò¥ë¥º¤È¤¤¤¦²ñ¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬¥ï¥ó¥Þ¥ó¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤¤¤¦¥½¥í¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òËèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ºÇ½é¤Ë¸þÃ«¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¸Æ¤Ó¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤ËÝ¯°æ¤µ¤ó¤ò¤ª¸Æ¤Ó¤·¤Æ¤É¤Ã¤Á¤â¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢»°¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤Î¤«¤Ä¤·¤«¥È¥ê¥ª¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ý¯°æ¡§¤«¤Ä¤·¤«¥È¥ê¥ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¥Ûー¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤¦5Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤Í¡¢¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç(¾Ð)
¡Ú¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡ÈOrganic¡Éfeat.LA Strings ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡´ÔÎñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤ë»°¿Í¡£ÏÃ¤Ï10·î1Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡ÈOrganic¡Éfeat.LA Strings ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ØÂç¿Í¤²¤Ê¤¤Âç¿Í¤¬ºî¤ëÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤²»³Ú¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°¡¹ºî¡¢Á°ºî¤È¤Ï¤Þ¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î°ã¤Ã¤¿¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸þÃ«¡§º£ºî¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÏ¿²»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î±Ç²è²»³Ú¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤È°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¼ýÏ¿¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¤½¤¦¤À¤·Æ´¤ì¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤«¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤äÆ´¤ì¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤·¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯É¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»°Âåß·¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ª°ì¿Í¤º¤Ä¤Ë»Ç¤¦¤È¡¢¤É¤Î²»³Ú¤¬°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ý¯°æ¡§£±¶ÊÌÜ¡Ê¡ØLUCA¡Ù¡Ë¤¬¹¥¤¤«¤Ê¡£¿ÀÊÝ¤¯¤ó¤¬¤¿¤¿¤¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡ÖÁÈ¶Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¤Ã¤Æ¸À¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç7Çï»Ò¤Î¥á¥í¥Ç¥£ー¤ä¤Ã¤Æ8Çï»Ò¤Ç¥È¥ê¥ª¤¬¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦º®ºß¤µ¤òÆþ¤ì¤Æ¡£¥¨¥Ã¥·¥ãー¤Î¤À¤Þ¤·³¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÆþ¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÀäÌ¯¤Ê¶¦ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£
¿ÀÊÝ¡§2¶ÊÌÜ¡Ê¡ØKatsushika De Cha Cha Cha¡Ù¡Ë¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ç¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤â¤È¤Æ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¡¢²æ¡¹¤Ï¤¸¤á¤Æ¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤Æ¡£ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë¸þÃ«¤µ¤ó¤ËÆÃ·±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤ë¥³ー¥Êー¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Êー¤Ê¤ó¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë
¸þÃ«¡§3¶ÊÌÜ¡Ê¡ØOrigin¡Ù¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ã¤Ý¤¤¥¹¥±ー¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Îº£¤Þ¤Ç¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ½¸ÂçÀ®Åª¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£¥Ô¥¢¥Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤·¤¿¤é3¶ÊÌÜ¤ÏÄ°¤¤É¤³¤í¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¤«¤Ä¤·¤«¥È¥ê¥ª¡Ù¤Ï11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÅìÂçºå»ÔÊ¸²½ÁÏÂ¤´Û¡¡Dream House Âç¥Ûー¥ë¡¡¤Ë¤Æ¡Ø¤«¤Ä¤·¤«¥È¥ê¥ª LIVE TOUR 2025 Organic¡Ù¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
¥Èー¥¯¤ÎÁ´ÊÔ¤Ïradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥êー¤Ç¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£