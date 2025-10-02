映画『火喰鳥を、喰う』の公式SNSにて、宮舘涼太（Snow Man）によるカウントダウン動画が公開された。

本作は第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞を受賞した原浩による同名小説を映画化したミステリーサスペンス。水上恒司が、大学で化学を教える助教の主人公・久喜雄司、山下美月は雄司の妻で、大学の事務職員として働く久喜夕里子、宮舘は超常現象専門家・北斗総一郎を演じる。

■レディライクな衣装を着こなす宮舘涼太

9月30日に公開された動画に、宮舘はデニムパンツにフリルがあしらわられたノーカラーのツイードジャケットを合わせた秋らしいコーディネートで登場。胸元には、CHANEL（シャネル）のブローチがついている。

「映画『火喰鳥を、喰う』公開まで、あと3日です」とカウントダウンをし、自身が演じる役を説明しながら「先読め不能なミステリーをぜひお楽しみに！」とアピール。本作のキャッチコピー「この恐怖、美味ナリ」で締めた。

SNSでは、“カンペ”をチラチラとみる目線が「かわいい！」といった声の他、「素敵なシャネル」「その衣装似合いすぎてる」「舘様、エレガント」「ほんとCHANELがお似合い」など、プライベートでもシャネルを愛用している宮舘の衣装についてのコメントも多く見られた。

なお、映画『火喰鳥を、喰う』は10月3日公開。水上と山下のカウントダウン動画も公開中だ。

Snow Man

