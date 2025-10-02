ヒートでキャリア4年目を迎えるニコラ・ヨビッチが4年約91億円の延長契約に合意

10月2日（現地時間1日、日付は以下同）。マイアミ・ヒートのニコラ・ヨビッチが、4年6240万ドル（約91億7280万円）の延長契約に合意したと代理人たちが『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者へ伝えた。

208センチ94キロのフォワードは、キャリア3年目の昨シーズンに46試合へ出場し、平均25.1分10.7得点3.9リバウンド2.8アシストに3ポイントシュート成功率37.1パーセント（平均1.7本成功）をマーク。

今オフにはセルビア代表に選ばれて「FIBAユーロバスケット2025」へ出場。その大会を10位で終えたチームで、ヨビッチは平均26.1分12.8得点4.0リバウンド2.2アシストを残していた。

22歳のヨビッチは、今シーズンもヒートでローテーション入りし、多くのプレータイムを得ることが期待されている。

なお、2022年のドラフト組は、10月21日まで所属チームとルーキースケールの延長契約を結ぶことができる。2日の時点で延長契約締結と報じられているのは、1巡目1位指名のパオロ・バンケロ（オーランド・マジック）、同2位指名のチェット・ホルムグレン、同12位指名のジェイレン・ウィリアムズ（いずれもオクラホマシティ・サンダー）、同3位指名のジャバリ・スミスJr.（ヒューストン・ロケッツ）、同27位指名のヨビッチのみとなっている。