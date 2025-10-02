ペットボトル24本分の安心。レジャーも買い物も、これひとつ【コールマン】のクーラーボックスがAmazonに登場中‼
折り畳めて、広がる保冷力。日常にも、非常時にも【コールマン】のクーラーボックスがAmazonに登場!
コールマンのクーラーボックスは、アウトドアやキャンプ、スポーツ観戦から日常の買い物、防災用品まで幅広く活躍する多用途クーラーバッグ。容量は約35リットルで、500ミリリットルペットボトルなら約24本、2リットルでも12本収納可能。使わないときはコンパクトに折り畳める設計になっている。
極厚断熱材を採用し、日帰りレジャーに十分な保冷力を確保。冷気を逃さない断熱フォームのカバー構造に加え、上部にはクイックサーブオープニングを備え、必要なものを素早く取り出せる。冷気を保ちながら使いやすさも両立している。
持ち運びには片手で持てるハンドルと肩掛け用ショルダーベルトを装備。シーンに応じて使い分けができ、移動も快適。さらに、抗菌加工されたライナーは取り外し可能で、使用後の清掃も簡単。いつでも清潔に保てる安心設計となっている。
日常からレジャー、防災まで。冷たさと快適さを、どこへでも。
