お笑いコンビ・さらば青春の光の最新単独LIVE『八百長』のDVDが、12月3日に発売されることが決定した。

単独LIVE『八百長』は2025年5～9月にかけて、大阪･東京･石川･神奈川･新潟･福岡･京都･愛知･北海道･愛媛･宮城･鳥取の全国12都市を回り、昨年のライブツアーを大きく上回る、過去最高の4万人を動員、チケットも即完売の大盛況となったライブで、今回のDVDには9月に東京・浅草公会堂で行われた凱旋公演を収録する。

ライブタイトルの『八百長』にちなんだオープニングコントから始まり、森田と東ブクロが演じるクセの強い独特なキャラクターとオリジナリティあふれる計7本のコント、さらに毎年恒例となっている川谷絵音が手がけるオリジナルテーマ曲、マンボウやしろによる工夫を凝らしたしステージ演出、舞台装飾も見どころとなっている。

DVDには初回生産限定で2026年1月に実施予定の購入者限定のオンラインイベント参加券が封入されている。

また、今回発売されるDVDはAmazon、楽天ブックス、HMV&BOOKS online、HMV・HMV&BOOKSで法人別オリジナル特典も用意されている。（文＝リアルサウンド編集部）