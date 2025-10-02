２日前引けの日経平均株価は前営業日比１２５円１１銭高の４万４６７５円９６銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１２億３８７５万株、売買代金概算は２兆６９２８億円。値上がり銘柄数は３６２、対して値下がり銘柄数は１２０７、変わらずは４７銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は値がさ半導体株が全体を支える展開だった。前日の米国株市場では９月のＡＤＰ全米雇用リポートで非農業部門の雇用者数が前月比で減少し、米利下げ観測が高まったことを受けてＮＹダウなど主要指数が上昇。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）も上昇したとあって、半導体関連株を中心に買いが流入し相場を押し上げた。日経平均は朝方に一時５７０円程度まで上げ幅を拡大。４万５０００円台に乗せる場面があった。買い一巡後は戻り売りに押されたもののプラス圏は維持した。一方でＴＯＰＩＸ、グロース市場２５０指数はマイナス圏で着地している。プライム市場の値上がり銘柄数は全体の約２２％にとどまった。



個別ではソフトバンクグループ<9984.T>が高く、ディスコ<6146.T>や東京エレクトロン<8035.T>、アドバンテスト<6857.T>、レーザーテック<6920.T>が値上がり。キオクシアホールディングス<285A.T>が値を飛ばした。第一三共<4568.T>、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525.T>が大幅高。サンリオ<8136.T>、ＪＸ金属<5016.T>は堅調だった。半面、トヨタ自動車<7203.T>、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>が安く、三菱重工業<7011.T>、フジクラ<5803.T>も値下がり。東京電力ホールディングス<9501.T>は大幅安だった。



出所：MINKABU PRESS