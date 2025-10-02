Uru、アニメ『永久のユウグレ』OPテーマ「プラットフォーム」リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Uruが、ニューシングル「プラットフォーム」を11月26日にCDパッケージとしてリリースすることが決定した。これに先駆け、デジタル配信は10月15日よりスタートする。

■「どんな形でも愛は愛、人を想う気持ちは変わらない」（Uru）

「プラットフォーム」は、現在放送中のTVアニメ『永久のユウグレ』（読み：トワノユウグレ）のオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲。Uru自身が作詞・作曲を手掛け、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2クールオープニングテーマ「アンビバレント」でも共作した田中隼人が編曲を担当している。爽やかさと透明感に満ちたサウンドの中に、未来へ向けて背中を押すような軽快なリズムが溶け込み、聴く人の心を晴れやかにするアップナンバーに仕上がった。

Uruは本作について、「どんな形でも愛は愛、人を想う気持ちは変わらないという確信をストレートに曲に込めました」とコメント。作品のテーマである“新しい愛の形”と響き合いながら、彼女ならではの温かくも力強いメッセージが込められている。

■早期予約特典キャンペーンがスタート

現在、TikTokとInstagramでは、サビ部分の先行配信もスタートしており、リリース前からいち早く楽曲に触れられる機会が設けられている。

さらに、今回のCDシングル発売に合わせて早期予約特典キャンペーンを実施。10月2日から10月19日までの期間中に対象サイトで「プラットフォーム」を予約すると、特典としてオリジナルメモ帳がプレゼントされる。ここでしか手に入らない限定アイテム、ファン必携の特典となっている。

■リリース情報

2025.10.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「プラットフォーム」

2025.11.26 ON SALE

SINGLE「プラットフォーム」

