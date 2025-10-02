アンカー・ジャパン株式会社は、ポータブル電源「Anker Solix」シリーズの新製品として、世界最小サイズで2,048Whの大容量を実現したモデルの予約を10月2日（木）に開始した。

同じく「Anker Solix」から、最大100Wのソーラーパネルも発売する。

Anker Solix C2000 Gen2 Portable Power Station

バッテリーセルの小型化や内部構造の見直しにより、同容量帯の前モデル「Anker 767 Portable Power Station（GaNPrime PowerHouse 2048Wh）」と比べ、本体サイズを約50％、重量を約40％削減。

出力は定格2,000W（単ポート最大1,500W）で、一般的なAC100V対応家電の約99％を同時に動かせるという。また、独自の急速充電技術「HyperFlash」により、世界最速となる約99分で充電が完了する。

1日8時間利用した場合の利用日数は、目安としてLEDライトが約27日、小型冷蔵庫が約5日、電気毛布が約4日。

難燃素材の採用や米国の安全規格「UL2743」に準拠。90cmの落下衝撃にも耐えるという。

加えて、長寿命と安全性を特徴とするリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、電子部品の耐久性を高めた「InfiniPower設計」により、耐用年数を10年以上としている。

本体側面にはハンドルを備え、持ち運びやすさにも配慮している。

このほか、停電時に10msで切り替わるUPS機能などを搭載。別売の拡張バッテリーに対応し、最大5,120Whまで拡張できる。

カラーバリエーションはダークグレー、オフホワイト。

ダークグレー

オフホワイト

Anker Solix PS100 Dual Portable Solar Panel

バッテリー容量：2,048Wh 入力：AC（100V/15A） ※本体充電時の最大入力は1,500W 出力：AC×4（100V/15A、単ポート1,500W：合計最大2,000W）、USB Type-C×2（5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W）、USB Type-C×1（5V/3A：最大15W）、USB Type-A×1（5V/2.4A：最大12W）、シガーソケット 外形寸法：約45.6×24.7×25.7cm 重量：約19kg 価格：19万9,900円

1枚あたり最大100Wの出力に対応するソーラーパネル「Anker Solix PS100 Dual Portable Solar Panel」の予約受付も開始する。

IP67準拠の防じん・防水性能とアルミフレームによる高耐久設計により、アウトドアや雨天環境でも約10年安心して使用できるという。

Anker Solix PS100 Dual Portable Solar Panel

出力：最大100W（21.6V/4.63A） 格納時寸法：約51×60×6.4cm 展開時寸法：約60×103×1.7cm 重量：約2.8kg 価格：3万4,990円