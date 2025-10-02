　2日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円高の4万4810円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万4675.96円に対しては134.04円高。出来高は2万3752枚となっている。

　TOPIX先物期近は3078.5ポイントと前日比20ポイント安、現物終値比6.18ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44810　　　　　+150　　　 23752
日経225mini 　　　　　　 44815　　　　　+155　　　393758
TOPIX先物 　　　　　　　3078.5　　　　　 -20　　　 46755
JPX日経400先物　　　　　 27710　　　　　-155　　　　2929
グロース指数先物　　　　　 707　　　　　　-9　　　　5707
東証REIT指数先物　　　　1911.5　　　　 +10.5　　　　　94

株探ニュース