日経225先物：2日正午＝150円高、4万4810円
2日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円高の4万4810円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万4675.96円に対しては134.04円高。出来高は2万3752枚となっている。
TOPIX先物期近は3078.5ポイントと前日比20ポイント安、現物終値比6.18ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44810 +150 23752
日経225mini 44815 +155 393758
TOPIX先物 3078.5 -20 46755
JPX日経400先物 27710 -155 2929
グロース指数先物 707 -9 5707
東証REIT指数先物 1911.5 +10.5 94
