黒ズボンをベッドに猫すやすや　息子の服が猫毛まみれに

Xに投稿された、黒いズボンの上でぐっすり眠る猫の写真。その寝顔は愛らしいものの、目を凝らして見ると……服一面に猫毛がびっしり。

持ち主からすれば悲鳴もの、しかし猫好きからすると「あるある」と微笑ましくなる光景です。

写真に写っているのは、Xユーザー・じょせふさんの愛猫・みろくくん。甘えん坊で人懐っこく、家族の近くにいるのが大好きな性格です。

この日、息子さんが座椅子に掛けたままにしていた服が、猫ちゃんたちが走り回ることで床に落下。その上を陣取ったみろくくんは、すやすやと眠り始めました。その結果、黒いズボンは「毛だらけ」になってしまったのです。

息子さんは毛まみれの服を見て「うわ〜最悪」とぼやきながら、コロコロで丁寧に毛を取ることに。飼い主さんによると、みろくくんは取り込んだ洗濯物の上で寝ることもあり、油断するとよく「毛を付けてあげてしまう」そうです。

飼い主さんは今回の出来事について、「息子に一番懐いているので、匂いが好きだったのかもしれませんね」と語ります。どうやら黒パンツは、みろくくんにとって大好きな“におい付きベッド”。結果として毛まみれになったものの、それは愛ゆえの行動だったようです。

