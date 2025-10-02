『今日好き』で恋人関係となったSNSで大人気カップル。しかし出会った現場はまさかの別番組の企画だった……。『今日好き』のMCを務めるNONSTYLE・井上裕介は「この番組さまさまやんか」とツッコミを入れた。

【映像】イチャイチャしすぎ！SNSで大人気のカップル

ABEMAにて10月1日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#23には、SNSで大人気カップルのりのん（多田梨音）ときんご（内田金吾）が登場した。

りのんときんごは2025年配信の『今日好き』夏休み編2025で結ばれた2人。しかし実は以前配信された『すぱのび』の“私たちシゴデキ目指します！”企画で一緒に水族館にロケをしに行き、その時にお互い好印象を抱いていた。番組MCのNONSTYLE・井上裕介が「（シゴデキで共演して）旅から付き合うまで行ってるから、この番組（すぱのび）さまさまやんか」と言うと、きんごはりのんを見つめながら「本当に」ときっかけを与えてくれたことに感謝した。

そんな、りのんときんごは出会いのきっかけとなった“シゴデキ”企画にカップルとして帰ってきた。今回は水族館ではなく、栃木県にある「那須どうぶつ王国」でロケを実施。きんりのは牧羊犬を使ったニュージーランドのファームエリアを担当することとなった。

課せられたミッションは「子羊2頭の水洗い」。動物を制御しながら「洗浄」「ブラッシング」が上手にできたらクリアとなる。

開始早々、大騒ぎのきんごに対し、人生初の羊洗いにもまったく動じないりのん。結果りのんは「シゴデキ」を認定され、きんごは「Notシゴデキ」となってしまった。

しかし終始楽しそうに羊と戯れながら、仲良くミッションに挑んだ2人。いずれにせよ、カップル成立の原点となった企画で仲を深めたきんりのカップルだった。