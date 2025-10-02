»³ËÜÉñ¹á¤âÀä»¿¤·¤¿Èþ½÷¤¬37ºÐÃËÀ¤Ë¥Õ¥é¤ì¹æµã¡ÄÇ¯²¼¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Ë°Ö¤á¤é¤ì¾×·â¤ÎÅ¸³«¤Ë
¡¡¡¡»³ËÜÉñ¹á¤âÀä»¿¤·¤¿¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é·Ï½÷»Ò¥µ¥ê¥ª¤¬½ý¿´¤Î¤È¤³¤í¤òÇ¯²¼¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Ë°Ö¤á¤é¤ì¹æµã¡£¡Ö¤¹¤´¤¤µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Êú¤¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ËÜÉñ¹á¤âÀä»¿¤·¤¿Èþ½÷
¡¡ABEMA¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¿¿¼Â¤Î°¦¤òµá¤á¤ë¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¡¢¾Þ¶â¤òÁÀ¤¦¥Þ¥Í¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢»öÁ°¤Ë¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤·¤¿ÃË½÷10Ì¾¤¬¡¢¼«¤é¤¬Áª¤ó¤À"ÀµÂÎ"¤ò±£¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç8Æü´Ö¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£ºÇ½ª¹ðÇò¤Ç¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËñÙ¤µ¤ì¤º¡¢¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼Æ±»Î¤Ç¿¿¼Â¤Î°¦¤ò¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¡£¥Þ¥Í¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤¹¤ë¤È¾Þ¶â¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«ÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤È¥ê¥ê¡¼¡¢À¼Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚÂ¼Úå¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡¢YouTuber¤Î¤È¤¦¤¢¡£
¡¡3ÆüÌÜ¤ÎÌë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥Ö¥é¥¤¥óÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢0É¼¤È¤¤¤¦¼«¤é¤Î¸½¾õ¤ËÍî¤Á¹þ¤à¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹½÷²¦¡¦¥µ¥ê¥ª¡Ê31ºÐ¡¿¥Ð¥ì¥¨¹Ö»Õ¡Ë¡£ºÇÇ¯¾¯¥Ó¥¸¥å²¦»Ò¡¦¤¿¤Ä¤ä¡Ê21ºÐ¡¿ÇÐÍ¥¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡Öº£²ó¤ÎÎ¹¤Ç¥µ¥ê¥ª¤Á¤ã¤ó¤Î¹¥¤ß¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¡ÊÎø°¦¤Î¡Ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼«¤é¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃ¦¤®¡¢¥µ¥ê¥ª¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤Ä¤ä¡£¥µ¥ê¥ª¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¡Ê¥é¥Ö¥é¥¤¥óÅêÉ¼¤ò¡ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¿¤Ä¤ä¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡ÖÃ¯¤È¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¡ÖÀ¤³¦¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¥µ¥ê¥ª¤òÊú¤¤·¤á¤ë¤¿¤Ä¤ä¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎMC¿Ø¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¡¢ÆÍÁ³¤ÎÅ¸³«¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£