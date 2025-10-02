潮田玲子、長男の10歳誕生日を報告 成長した現在＆幼少期の“顔出し”ショットに反響「身体が確かにデカイ…将来格闘家かな？」
元バドミントン日本代表でタレントとしても活動する潮田玲子（41）が9月30日、自身のインスタグラムを更新。長男の10歳の誕生日を報告し、“顔出し”ショットを公開した。
【写真】「身体が確かにデカイ…」潮田玲子＆10歳になった長男の“顔出し”2ショット
潮田は「身体は大きく心は大らか 元気にすくすく成長してくれている息子に心から感謝を伝え、まだまだ甘えて欲しい母ちゃんなのでした」とつづり、誕生日ケーキを前に目を輝かせる長男の姿を投稿。長男に顔を近づけ避けられる、愛らしい親子ショットも披露している。
ほかにも「赤ちゃんの頃から見返すとほんとに尊い」と、まだ髪の毛が少ない幼少期ショットも公開。長男の成長に、寂しそうな気持ちをこぼしていた。
この投稿にファンからは「お兄ちゃんになったねえ」「ハッピーバースデー息子君 身体が確かにデカイ…将来格闘家かな？」「おっきくなったぁ！」などの反響が寄せられている。
潮田は、元プロサッカー選手の増嶋竜也氏と2012年9月30日に結婚。15年9月27日に第1子長男、17年8月7日に第2子長女が誕生した。
