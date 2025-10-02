山本が無死満塁のピンチを凌ぐ

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）

ドジャース・山本由伸投手は1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に先発登板。6回には無死満塁という絶体絶命のピンチを無失点で切り抜け、魂の雄叫び。ベンチの大谷翔平投手もガッツポーズで叫んだ。

初回にミスも重なって2失点を許したが、以降は5回までゼロを並べた。ドジャースは4回に逆転。しかし6回は先頭から3連打を浴びてピンチを招いた。

それでも、ヘイズを遊ゴロ、スチュワートとデラクルーズを空振り三振に仕留め、山本は雄叫び。場内も大歓声に包まれた。三振を奪った瞬間ではベンチで見守っていた大谷も声をあげ、力のこもったガッツポーズを見せた。

X（旧ツイッター）のファンは「大谷選手もガッツポーズ ロートベット選手もめちゃくちゃガッツポーズ」「これは震える」「吼える由伸くんガチで最高 大谷さんのガッツポーズガチで最高」「大谷があんなに吠えたのは初めて見た」「思わずガッツポーズやってる」「由伸が最後三振で抑えたおかげで大谷くんも全力ガッツポーズ」「大谷ガッツポーズ、まじでアツい」などと、ピンチを凌いだドジャースナインの反応に大興奮だった。（Full-Count編集部）