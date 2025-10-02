リボンめっちゃ可愛いーーーッッ♡【ミスド】見つけたら即買い推奨！「幻のドーナツ」

【ミスタードーナツ】で出会えたらラッキーな、幻のドーナツこと「ファンシードーナツ」。期間限定商品の余剰素材を活かし、サステナブルな取り組みから生まれた、個性派で可愛いドーナツたちです。今回は、なかでも注目度の高いドーナツを厳選してご紹介します。

チョコ尽くし & 見た目も可愛い「リボンホワイトチョコレート」

リボンモチーフがとにかく可愛い「リボンホワイトチョコレート」。チョコレート生地にチョココーティング、トッピングまでチョコが使われていて、見た目も中身もまさにチョコ尽くし！ 大きなリボン型チョコがちょこんとのった姿は、思わず写真を撮りたくなる可愛さ。出会えたら即買い必至かも。

黒糖のやさしさがふんわり広がる「キャラメルフレーバーシュー 黒糖」

ここからは「リボンホワイトチョコレート」とあわせてチェックしたいファンシードーナツをご紹介します。「キャラメルフレーバーシュー 黒糖」は、@ftn_picsレポーターHaruさんが「最近食べたドーナツの中で一番好き」と絶賛した一品！「135キロカロリーとカロリーもかなり控えめ」ともコメントしていて、甘いものが食べたいけれどカロリーが気になるときにもぴったりです。

ふわふわ & ザクザク食感が楽しい「キャラメルフレーバーシュー チョコクランチ」

レポーターHaruさんが「生地がふわふわ & クランチザクザクでとっても美味しかった」とコメントするのが、こちらの「キャラメルフレーバーシュー チョコクランチ」。「ドーナツ自体もやや小さめ」とのことなので、ちょっとだけ甘いものが食べたいときや、小腹満たしにもちょうど良さそうです。

シンプルなのに止まらなくなりそう「キャラメルフレーバーシュー シュガー」

「キャラメルフレーバーシュー シュガー」は、シンプルなシュガートッピングで素材の味を引き立てるタイプのドーナツです。ほんのりキャラメル風味のふわふわ生地に、砂糖のシャリッとした食感がマッチしそうです。ファンシードーナツならではの特別感をぜひ堪能してみて。

