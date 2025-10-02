子猫の『成長を邪魔する』飼い主のNG行動5選

子猫の成長期は、体だけでなく心や社会性を育てる大切なタイミングです。しかし、よかれと思ってとった行動が、実は子猫の発達や安心感を妨げていることもあるかもしれません。

ここでは、知らず知らずのうちにやってしまいがちな“成長の邪魔になるNG行動”を5つご紹介します。

1.睡眠を妨げる・ずっと構ってしまう

子猫は1日に16～20時間もの睡眠が必要です。この眠りの時間に成長ホルモンが分泌され、心身が発達していきます。

可愛いからといって頻繁に起こしたり、触りすぎたりすると、発育に悪影響を与える可能性があるでしょう。

2.人間の食べ物を与えてしまう

「ちょっとだけなら…」と人間の食べ物を与えるのはとても危険です。

塩分・糖分・香辛料などは、子猫の未発達な内臓に大きな負担をかけ、中毒や消化不良のリスクが高まります。子猫には必ず専用のフードを与えるようにしましょう。

3.トイレ環境が不衛生・場所が不安定

子猫はトイレ環境にとても敏感なため、トイレが汚れていたり落ち着かない場所にあったりすると、我慢や失敗によるストレスや膀胱炎のリスクが高まります。

常に清潔で安心できるトイレスペースを整えることが大切です。

4.抱っこや接し方が強引・乱暴

成長途中の子猫は骨も内臓も非常にデリケートです。強く抱きしめたり、無理に持ち上げたりする行動は、ケガのリスクだけでなく、恐怖心や不信感の原因にもなりかねません。

信頼関係が不十分な相手からの強引な触れ合いに対して、警戒心を強く持つ猫もいます。猫から発されるサインをよく見て接するよう心がけましょう。

5.一匹で長時間放置する

子猫はまだ“ひとりで過ごすこと”に慣れていないため、長時間の放置は不安や分離不安を引き起こす可能性があります。

できる限りそばにいて、安心できる空気感を作ってあげることが、心の安定と信頼関係の構築につながるでしょう。

見直したい“子猫との暮らし”のポイント

子猫を育てるうえで大切なのは、「可愛がること」だけでなく、「正しく育てること」。この時期の過ごし方は、一生の健康・性格・人との関係性のベースを作ります。

ごはんは「子猫専用＋定時＋適量」が基本

子猫の体は急成長中なので、高カロリー・高たんぱくの子猫専用フードが必須です。

1日数回に分けて、決まった時間に適量を与えることで、胃腸への負担を減らし、安定した消化と吸収をサポートできます。

安心して眠れる場所をつくる

騒がしく人通りの多い場所では、安心して眠れません。静かで薄暗い場所に、ふかふかの寝床やタオルなどを用意してあげましょう。

母猫のぬくもりを思わせるような空間は、心の安定にもつながります。

社会性を育む“ちょうどいい距離感”を意識

人との触れ合い、音、環境への慣れはこの時期にしか身につきません。とはいえ、無理に構ったり抱っこしたりすると逆効果になることも。

子猫のペースに合わせて、好奇心を自然に引き出せる接し方が理想です。

トイレは「清潔・静か・使いやすさ」がカギ

汚れたトイレは、子猫にとって大きなストレス源。こまめな掃除と、落ち着いた場所への設置を心がけましょう。

トイレの失敗を責めるのではなく、環境の見直しから始めることが大切です。

遊びは“学びと発散”のバランスツール

遊びは、子猫にとって運動・学習・ストレス解消を兼ねた大切な時間。

安全なおもちゃを使って、狩りごっこをイメージした遊びを毎日少しずつ取り入れてみましょう。運動不足や退屈が減ることで、問題行動の予防にもつながります。

まとめ

子猫の成長期にどんな環境で過ごすかは、一生を左右する大きな要素です。構いすぎたり放置したり、不適切な食事や接し方を続けると、心身の発達に影響を及ぼすかもしれません。

今できることは、猫の目線で暮らしを整え、安心・安全な「育つ環境」をつくること。小さな命の未来を守るために、今日から見直してみましょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)