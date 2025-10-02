杉田妃和がエンジェル・シティに加入

ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）のエンジェル・シティは9月30日、ポートランド・ソーンズFCから日本女子代表MF杉田妃和が加入することを発表した。

杉田はトレード移籍での加入になると、クラブは公式X（旧ツイッター）で発表された。

エンジェル・シティは杉田の獲得に際し、アメリカ女子代表DFメアリー・アリス・ヴィニョーラを放出。さらに移籍金60万ドル（約8800万円）を支払ったという。

大きな期待を寄せられて獲得された杉田は、クラブを通じて「エンジェル・シティに加入できたことをとても喜んでいます。このクラブから大きなエネルギーと情熱を感じますし、チームの一員になれたことをうれしく思います。このチームのためにプレーすること、そしてBMOスタジアムでファンに会えることを楽しみにしています」と第一声を発表している。

アレックス・ストラウス監督も「ヒナは私たちがしばらくの間、獲得を目指していた選手の一人です。私たちの取り組みに即座にハマる存在だと思っていますし、中盤に素晴らしいスキルを加えてくれるでしょう。2022年からこのリーグの良いチームでプレーし、そのなかでも違いを作る存在になっていました。私たちはヒナを加えられてとてもうれしく思っています」と、コメントしている。ファンからも「えーー！」「日本人選手、爆増！」「なかなかの移籍金」「ヒナはマジシャン」「これは素晴らしい」と、国内外のファンからさまざまなコメントが寄せられている。

MF遠藤純、GKスタンボー華、DF守屋都弥と、すでに日本人3選手が所属していたクラブに新たに加入した杉田。年代別の女子日本代表でも活躍し、2014年のFIFA U-17女子W杯、2016年のFIFA U-20女子W杯ではともに最優秀選手賞を受賞した経歴を持つ28歳は、NWSLで14チーム中11位のエンジェル・シティを押し上げる活躍が期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）