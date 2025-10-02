¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦°«¤µ¤ä¡¢½Ð»ºÊó¹ð¤Ë½ËÊ¡½¸¤Þ¤ë¡Ö¿Í¤È¤·¤ÆËÜÅö¤ËÂº·É¤¹¤ë¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°«¤µ¤ä¤¬¡¢2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè1»Ò¤È¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë°«¤µ¤ä
¡¡º£Ç¯¤Î5·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿°«¤Ï¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤Ænote¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡¡º£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢º£¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¡£°ì½ï¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Âè1»Ò¤È¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ëÁÇÅ¨¤Ê½Ö´Ö¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°«¤Ï¼«¿È¤Înote¤â¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Ê¸¾Ï¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ënote¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÅ½¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¤½¤Á¤é¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢Êì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ìµ»ö¤Ë½Ð»º¤ò½ª¤¨¤¿Èà½÷¤Ø¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤À¤Ê¤¡¡¡¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·À¸¤Êý¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¿Í¤È¤·¤ÆËÜÅö¤ËÂº·É¤¹¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¥Þ¥Þ¡ª¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö°«¤µ¤ä¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷saya.akane¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè1»Ò¤È¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë°«¤µ¤ä
¡¡º£Ç¯¤Î5·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿°«¤Ï¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤Ænote¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡¡º£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢º£¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¡£°ì½ï¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Âè1»Ò¤È¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ëÁÇÅ¨¤Ê½Ö´Ö¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìµ»ö¤Ë½Ð»º¤ò½ª¤¨¤¿Èà½÷¤Ø¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤À¤Ê¤¡¡¡¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·À¸¤Êý¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¿Í¤È¤·¤ÆËÜÅö¤ËÂº·É¤¹¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¥Þ¥Þ¡ª¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö°«¤µ¤ä¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷saya.akane¡Ë