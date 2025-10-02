前田大然は今季公式戦11試合で2ゴール

スコットランド1部セルティックは現地時間10月2日にUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第2節でポルトガル1部ブラガと対戦する。

調子の上がらない日本代表FW前田大然がスタメンから外れる可能性があると現地メディアが指摘している。

前田は昨季公式戦33得点を挙げる活躍で、リーグMVPを受賞するなど充実の1年を過ごした。しかし、オフシーズンには去就問題に揺れた。最終的にセルティック残留となったが、今季はここまで11試合で2得点と今ひとつ波の乗れずにいる。

そうしたなかで、セルティック専門メディア「67Hail Hail」はブラガ戦に向けた予想スタメンを公開した。「ブレンダン・ロジャーズ監督はいくつかの大きな決断を下す可能性がある」としたうえで、前田がスタメンを外れると予想。「昨シーズンの調子を再現する兆しをまだ見せていない」と指摘していた。

中央やサイドを問わずプレーできる万能なFWで、森保ジャパンの中心選手の一人でもある前田。今季はまだベストフォームを見つけ出すことができておらず、ELでスタメン落ちの可能性が浮上しているようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）