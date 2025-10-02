ブラジルは日本と韓国と対戦

ブラジルサッカー連盟は10月1日、日本代表と韓国代表と対戦するアジア遠征に臨むブラジル代表メンバーを発表した。

ブラジル代表は10日にソウルで韓国と対戦し、14日に東京スタジアム（味の素スタジアム）で日本と対戦する。日本はこれまでブラジル相手に2分11敗と、A代表では勝利がなく、22年に国立競技場で行われた一戦に0-1で敗れていた。

DFガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）、MFブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）、MFカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）や、FWロドリゴ、FWヴィニシウス・ジュニオールと各クラブの主力選手が選ばれた一方、直近の試合で負傷したGKアリソン（リバプール）やネイマール（サントス）は選外となっている。

SNS上でファンからは「結構ガチメンであつい」「十分豪華なメンツだろこれ」「こんなに豪華なメンバー来てくれるなんてありがたすぎる」「すげーなこんなガチメンで来るのか」「楽しみや」「FW陣が豪華すぎる」「なかなかのメンバー揃えてきた」「このメンツ見に行ける人たち羨ましい」とさまざまなコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）